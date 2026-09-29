O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanecem tecnicamente empatados na simulação de primeiro turno, segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta terça-feira, 29.

Flávio aparece com 42% das intenções de voto e Lula registra 40%. Na comparação com o levantamento anterior, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu dois pontos percentuais, no limite da margem de erro, enquanto o petista avançou três pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) marca 5%, seguido pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e por Renan Santos (Missão), ambos com 3%. Samara Martins (UP) e o ex-governador Romeu Zema (Novo) pontuam com 1% cada.

Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi e Edmilson Costa não pontuaram. Eleitores que declaram voto em nenhum candidato somam 2%, e os indecisos são 3%.

Entre o eleitorado masculino, Flávio Bolsonaro atinge 51%, contra 35% de Lula. Já entre as mulheres, o petista leva a preferência com 44%, ante 34% do senador fluminense.

A variação por renda ilustra uma divisão econômica acentuada. O atual presidente encontra seu melhor desempenho entre a população mais pobre, onde Lula marca 46% no grupo que ganha até um salário mínimo. Em contraste, Flávio Bolsonaro consolida 56% da preferência no recorte de eleitores que recebem entre cinco e dez salários mínimos.

Flávio lidera com 50% no 2º turno

Em uma eventual disputa direta de segundo turno, a dinâmica estatística se altera e aponta uma vantagem fora da margem de erro.

O levantamento mostra Flávio Bolsonaro com 50% das intenções de voto, enquanto o atual presidente Lula marca 43%.

Neste recorte, a diferença estatisticamente de sete pontos percentuais garante a liderança isolada ao parlamentar.

Os eleitores que declaram voto em branco ou em nenhum dos dois nomes representam 5% do eleitorado, e aqueles que não sabem somam 1%.

Rejeição aos líderes e avaliação do governo federal

A pesquisa também mediu o potencial de veto do eleitorado de forma estimulada e com múltiplas respostas. Segundo os dados, Lula é rejeitado por 50% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro tem 42% de rejeição. Romeu Zema, Augusto Cury e Renan Santos marcam 7% neste indicador, cada um.

A desaprovação ao atual governo em exercício acompanha o desempenho do chefe do Executivo na pesquisa. Segundo o levantamento, 51% desaprovam o trabalho da Presidência, ante 44% que aprovam a gestão, com 6% de eleitores que não souberam avaliar.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 24 e 28 de setembro, por meio de entrevistas telefônicas (sistema GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por recursos próprios e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03929/2026.