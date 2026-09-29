Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 40%, no 1º turno

Candidatos estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Diferença entre os dois cai de três para dois pontos

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08h00.

Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanecem tecnicamente empatados na simulação de primeiro turno, segundo pesquisa do instituto Gerp divulgada nesta terça-feira, 29.

Flávio aparece com 42% das intenções de voto e Lula registra 40%. Na comparação com o levantamento anterior, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu dois pontos percentuais, no limite da margem de erro, enquanto o petista avançou três pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) marca 5%, seguido pelo ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e por Renan Santos (Missão), ambos com 3%. Samara Martins (UP) e o ex-governador Romeu Zema (Novo) pontuam com 1% cada.

Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi e Edmilson Costa não pontuaram. Eleitores que declaram voto em nenhum candidato somam 2%, e os indecisos são 3%.

Entre o eleitorado masculino, Flávio Bolsonaro atinge 51%, contra 35% de Lula. Já entre as mulheres, o petista leva a preferência com 44%, ante 34% do senador fluminense.

A variação por renda ilustra uma divisão econômica acentuada. O atual presidente encontra seu melhor desempenho entre a população mais pobre, onde Lula marca 46% no grupo que ganha até um salário mínimo. Em contraste, Flávio Bolsonaro consolida 56% da preferência no recorte de eleitores que recebem entre cinco e dez salários mínimos.

Flávio lidera com 50% no 2º turno

Em uma eventual disputa direta de segundo turno, a dinâmica estatística se altera e aponta uma vantagem fora da margem de erro.

O levantamento mostra Flávio Bolsonaro com 50% das intenções de voto, enquanto o atual presidente Lula marca 43%.

Neste recorte, a diferença estatisticamente de sete pontos percentuais garante a liderança isolada ao parlamentar.

Os eleitores que declaram voto em branco ou em nenhum dos dois nomes representam 5% do eleitorado, e aqueles que não sabem somam 1%.

Rejeição aos líderes e avaliação do governo federal

A pesquisa também mediu o potencial de veto do eleitorado de forma estimulada e com múltiplas respostas. Segundo os dados, Lula é rejeitado por 50% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro tem 42% de rejeição. Romeu Zema, Augusto Cury e Renan Santos marcam 7% neste indicador, cada um.

A desaprovação ao atual governo em exercício acompanha o desempenho do chefe do Executivo na pesquisa. Segundo o levantamento, 51% desaprovam o trabalho da Presidência, ante 44% que aprovam a gestão, com 6% de eleitores que não souberam avaliar.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 24 e 28 de setembro, por meio de entrevistas telefônicas (sistema GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por recursos próprios e está registrado no TSE sob o protocolo BR-03929/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula 43% no 2º turno

Pesquisa AtlasIntel: Flávio tem 47,7% e Lula, 47,6%, no 2º turno

Pesquisa AtlasIntel: Lula tem vantagem de 3,3 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 1º turno

'Quem optou por ser servidor público não deveria querer ser milionário', diz ministra

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 50% e Lula 43% no 2º turno

Exame IN

Da ideia à tela: Netflix vai incluir influenciadores na criação de campanhas

Mercados

Além do prejuízo de US$ 42 bi, o que revela o prospecto do IPO da dona do Claude?

Casual

Café com mais brilho: Nespresso e Swarovski lançam collab no Brasil