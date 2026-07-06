Esporte

Fase de grupos copa 2026

Monaco anuncia Filipe Luís como novo técnico; brasileiro assina contrato até 2028

Ex-comandante do Flamengo assume equipe francesa após quatro meses livre no mercado e inicia trabalhos nesta semana

Filipe Luís: treinador foi multicampeão com o Flamengo ( Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís: treinador foi multicampeão com o Flamengo ( Gilvan de Souza/Flamengo)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de julho de 2026 às 12h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Monaco oficializou, na manhã desta segunda-feira , 6, a contratação de Filipe Luís como novo treinador da equipe principal. Livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em março deste ano, o brasileiro assinou contrato válido até junho de 2028.

Aos 40 anos, Filipe Luís inicia sua primeira experiência no futebol europeu como treinador. No clube, ele terá a companhia de dois profissionais que já integravam sua comissão técnica no Flamengo: o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

Segundo o Monaco, o novo comandante já estará à frente do primeiro treinamento da equipe nesta quarta-feira, 8. As negociações foram conduzidas pelo diretor esportivo Thiago Scuro, brasileiro que ocupa o cargo desde 2023.

Monaco destaca títulos conquistados no Flamengo

No anúncio oficial, o clube francês fez questão de destacar a trajetória de sucesso de Filipe Luís no comando do Flamengo.

"Sob seu comando, o clube carioca conquistou diversos títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil de 2024, a Supercopa do Brasil de 2025, o Campeonato Carioca de 2025, o Campeonato Brasileiro de 2025 e a prestigiosa Copa Libertadores de 2025", escreveu o clube.

Filipe Luís chega ao Monaco após pouco mais de quatro meses sem clube e assume o desafio de comandar uma das principais equipes do futebol francês nas próximas temporadas.

Acompanhe tudo sobre:MônacoFutebol

Mais de Esporte

Copa do mundo 2026: quanto custa e onde comprar o ingresso para a final?

Quem são os jovens do Brasil para o ciclo da Copa do Mundo 2030?

Anatomia de uma queda: substituições de Ancelotti desmontaram o Brasil contra Noruega

Copa do mundo 2030: quais são as cidades favoritas para sediar o campeonato?

Mais na Exame

Esporte

Copa do mundo 2026: quanto custa e onde comprar o ingresso para a final?

Inteligência Artificial

O que é o GLM-5.2, a IA chinesa que promete programar como o ChatGPT por um sexto do preço

EXAME Agro

Depois da China: por que o preço da arroba deve voltar a subir no fim do ano

Mundo

Novo tarifaço dos EUA pode atingir US$ 14,9 bilhões em exportações, diz CNI