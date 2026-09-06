Fim de ciclo? Ancelotti indica mudanças na convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti indicou que a Seleção Brasileira poderá ter novos nomes para a convocação da Copa do Mundo de 2030. Às vésperas do primeiro amistoso após o Mundial de 2026, o treinador afirmou que pretende abrir espaço para uma “nova geração” de jogadores.

A próxima lista terá 26 nomes e será anunciada em 9 de setembro para os jogos contra Austrália e Índia.

Em entrevista à Real Madrid TV, Ancelotti afirmou que o fim da Copa de 2026 marcou o encerramento de um ciclo e que a comissão técnica já avalia jovens brasileiros que atuam em diferentes países.

Ancelotti quer renovar a Seleção Brasileira

O treinador afirmou que a a possível nova convocação para Seleção Brasileira viria da necessidade de uma nova etapa após o Mundial.

Segundo Ancelotti, a comissão técnica está acompanhando principalmente jogadores mais jovens para definir quem pode ganhar espaço ao longo do ciclo até 2030.

O técnico destacou especialmente os atletas na faixa dos 20 anos como possíveis nomes da Seleção em 2030, sem citar nomes diretamente, por ser um grupo que considera promissor para os próximos compromissos da Seleção.

Quando será a próxima convocação da Seleção?

A primeira convocação de Ancelotti para o novo ciclo da Seleção Brasileira será divulgada em 9 de setembro.

A lista terá 26 jogadores e será voltada aos amistosos contra Austrália e Índia.

Próximos jogos da Seleção Brasileira Masculina de Futebol

A Seleção Brasileira enfrentará a Austrália em duas partidas:

25 de setembro, no Queensland Country Bank, em Townsville;

29 de setembro, no Suncorp, em Brisbane.

Depois, o Brasil encara a Índia em 3 de outubro, no estádio Salt Lake, em Calcutá.