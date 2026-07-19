Os jogadores que mais marcaram gols em finais da Copa do Mundo

Há quem seja artilheiro de uma Copa do Mundo. Há quem decida mata-matas. Mas existe um grupo ainda mais seleto: o dos jogadores que marcaram gols em finais. Em um torneio em que cada detalhe pesa bastante, balançar as redes no jogo que define o campeão é o tipo de feito que atravessa gerações.

Desde 1930, apenas alguns dos maiores nomes da história do futebol conseguiram repetir esse feito mais de uma vez. Alguns decidiram títulos em finais consecutivas, enquanto outros apareceram justamente no momento mais importante da carreira.

Vavá na lista

O brasileiro Vavá foi um dos primeiros especialistas em finais. O atacante marcou duas vezes na vitória por 5 a 2 sobre a Suécia, em 1958, e voltou a deixar sua marca no triunfo por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia, em 1962.

Com três gols em decisões, está na lista dos artilheiros das finais de Copa do Mundo.

Pelé brilhou ainda adolescente

Pelé também tem três gols em finais. Aos 17 anos, marcou duas vezes contra a Suécia em 1958, incluindo um dos gols mais lembrados da história das Copas. Em 1970, voltou a marcar na vitória por 4 a 1 sobre a Itália.

Os gols consolidaram o Rei como o único jogador tricampeão mundial (mesmo não jogando a Copa de 1962, quando saiu lesionado no início da competição).

Mbappé entrou para a história antes dos 25 anos

Kylian Mbappé já entrou para a história como o maior goleador de finais. Em 2018, marcou na vitória francesa por 4 a 2 sobre a Croácia. Quatro anos depois, protagonizou uma das atuações individuais mais impressionantes da história ao anotar um hat-trick diante da Argentina na decisão do Catar, totalizando quatro gols em decisões.

Zidane, Breitner e Hurst também marcaram época

Outros jogadores também escreveram capítulos inesquecíveis nas decisões. Zinedine Zidane fez dois gols de cabeça na final de 1998 contra o Brasil e voltou a marcar de pênalti diante da Itália em 2006. Paul Breitner balançou as redes nas finais de 1974 e 1982 pela Alemanha Ocidental.

Já Geoff Hurst foi o primeiro jogador a marcar três gols em uma final de Copa do Mundo. O inglês fez o histórico hat-trick na vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental, em 1966.

Lista dos maiores artilheiros em finais de Copa do Mundo