Como joga o Japão? Adversário do Brasil aposta em organização tática e versatilidade

Organização tática como principal trunfo

Há oito anos no comando da equipe, Moriyasu consolidou identidade da seleção japonesa baseada na organização tática e na disciplina coletiva. O Japão atua, na maior parte do tempo, em um esquema com três zagueiros que se transforma em uma linha de cinco defensores quando a equipe perde a posse de bola.

No entanto, nos minutos finais do empate contra a Holanda, em desvantagem no placar, o treinador abriu mão de um defensor para colocar mais um atacante, alterando a formação para um 4-4-2. A mudança surtiu efeito, aumentou a pressão ofensiva e resultou no gol de empate.

Sem a bola, os japoneses não costumam pressionar a saída dos adversários desde o início das partidas. A estratégia é esperar na intermediária defensiva, reduzir os espaços e recuperar a posse para acelerar as transições. Quando encontra campo para jogar, principalmente pelo corredor central, o Japão troca passes rápidos e de boa qualidade, característica que esteve presente nos gols marcados diante de Tunísia e Suécia.

A qualidade técnica também chama atenção. Jogadores como Kamada, Sano e Tanaka dão ritmo ao meio-campo, enquanto Doan é responsável por boa parte da criação ofensiva. Pelos lados, Nakamura, Maeda e Junya Ito oferecem velocidade e capacidade de drible para ampliar as opções do ataque.

Elenco supera desfalques importantes

Mesmo convivendo com diversos problemas físicos, a seleção japonesa conseguiu manter um alto nível de desempenho. Atletas importantes como Mitoma, Minamino e o capitão Endo sequer disputaram o torneio, enquanto Kubo e Itakura sofreram lesões durante a competição. Ainda assim, o elenco respondeu bem às mudanças promovidas pela comissão técnica.

A versatilidade também é uma das marcas da equipe. Kamada já desempenhou funções no meio-campo e no ataque durante a Copa do Mundo, enquanto Doan atuou tanto como ala quanto mais avançado. Moriyasu promoveu um amplo rodízio na fase de grupos sem comprometer o funcionamento coletivo da equipe.

Entre os poucos titulares absolutos está Ayase Ueda. O centroavante marcou dois gols contra a Tunísia, mas vai além da função de finalizador. Participa da construção das jogadas, faz o pivô e cria espaços para os companheiros, sendo uma das principais armas ofensivas do Japão para o duelo contra o Brasil.

Brasil x Japão se enfrentam nesta segunda-feira, 29, às 14h, de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.