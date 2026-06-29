Como joga o Japão? Adversário do Brasil aposta em organização tática e versatilidade

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Seleção japonesa: equipe tentará vencer o Brasil na fase eliminatória da Copa (Julio Cesar AGUILAR/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h33.

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