Como joga o Japão? Adversário do Brasil aposta em organização tática e versatilidade

Seleção japonesa: equipe tentará vencer o Brasil na fase eliminatória da Copa (Julio Cesar AGUILAR/AFP)
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Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h33.
A Seleção Brasileira enfrenta os japoneses nesta segunda-feira, 29, às 14h, pela segunda fase do Mundial
O histórico de confrontos entre as duas seleções é curto, mas favorável aos europeus
Fase de 16 avos define os classificados às oitavas; Brasil encara o Japão nesta segunda, e confrontos vão até 2 de julho
As duas seleções já se enfrentaram em Copas: foi em 2002, com triunfo alemão