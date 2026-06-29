Endrick vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

O Brasil encara o Japão nesta segunda-feira, 29, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Para o confronto, o treinador Carlo Ancelotti não promoveu mudanças na equipe e conseguiu repetir a escalação do jogo contra a Escócia, feito inédito do treinador à frente da Seleção. Desde que assumiu a Amarelinha, o italiano nunca havia mandado a campo os mesmos onze iniciais em dois jogos seguidos.

Com isso, Endrick seguirá como opção no banco de reservas. O jovem atacante ainda não ganhou oportunidades como titular, mas atuou nas últimas duas partidas, contra Haiti e Escócia, entrando no segundo tempo dos confrontos.

Assim, Ancelotti escala o Brasil da seguinte maneira: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Brasil e Japão enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.