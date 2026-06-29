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Fase de grupos copa 2026

Veja a provável escalação do Japão para o jogo contra o Brasil hoje

Kubo está fora por lesão, enquanto o capitão Ko Itakura é dúvida para o confronto da Copa do Mundo

Hajime Moriyasu: treinador do Japão tenta fazer história com a seleção japonesa ((Foto: Ronaldo Schemidt / AFP))

Hajime Moriyasu: treinador do Japão tenta fazer história com a seleção japonesa ((Foto: Ronaldo Schemidt / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de junho de 2026 às 10h47.

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O Japão deve manter sua estrutura tática para enfrentar o Brasil nesta segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Classificada como segunda colocada do Grupo F, a seleção asiática chega ao confronto com um desfalque confirmado e uma dúvida envolvendo seu capitão.

A campanha japonesa contou com um empate por 2 a 2 diante da Holanda na estreia, uma goleada por 4 a 0 sobre a Tunísia e um empate por 1 a 1 com a Suécia, resultados que garantiram a vaga no mata-mata.

Kubo está fora

O principal problema de Hajime Moriyasu está no setor ofensivo. O meia Takefusa Kubo sofreu uma lesão durante a estreia contra a Holanda e não participou dos treinamentos desde então. Sem condições físicas, o jogador está descartado para o duelo contra o Brasil.

A ausência de Kubo representa uma perda importante para a criatividade da equipe, já que o meia era uma das principais referências técnicas do elenco japonês.

Capitão ainda é dúvida

Outra preocupação está na defesa. O zagueiro Ko Itakura, capitão da seleção japonesa, deixou o empate com a Suécia ainda no primeiro tempo após sentir um problema físico. Embora exista a possibilidade de ficar à disposição, ele pode começar no banco de reservas.

Caso isso aconteça, Shogo Taniguchi seguirá formando a linha de três defensores ao lado de Takehiro Tomiyasu e Hiroki Ito.

Mesmo com os problemas, Moriyasu não deve modificar o sistema utilizado durante toda a competição. A tendência é que o Japão mantenha o esquema com três zagueiros e alas bastante participativos para tentar equilibrar as ações diante da Seleção Brasileira.

Provável escalação do Japão

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi (Ko Itakura) e Hiroki Ito; Keito Nakamura, Ao Tanaka, Kaishu Sano e Ritsu Doan; Daizen Maeda, Daichi Kamada e Ayase Ueda.

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