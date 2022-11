Quem é o artilheiro da Copa do Mundo após a primeira rodada

Após os 16 jogos da primeira fase, a Copa do Mundo do Catar tem se seis jogadores empatados na artilharia do torneiro. Foram 36 gols marcados, uma média de 2,2 gols por partida.

Com o recorde de 0 a 0, foram quatros na primeira rodada, a média de gols foi salva pela goleada da França, Espanha e a disputada partida entre Portugal e Gana.

A falta de gols pode ser explica com equipes bem disciplinadas defensivamente e goleiros em grande dia, como foi o caso do mexicano Uchoa, que defendeu o pênalti batido pelo artilheiro Robert Lewandowski

Artilheria da Copa do Mundo do Catar

Richarlison - Brasil: 2 gols

Ferrán Torres - Espanha: 2 gols

Giroud - França: 2 gols

Saka - Inglaterra: 2 gols

Taremi - Irã: 2 gols

Valencia - Equador: 2 gols

