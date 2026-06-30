Quem é Anthony Elanga, sueco que chamou a atenção na Copa com a 'jogadinha do Paquetá'

Anthony Elanga tem chamado atenção na Copa do Mundo de 2026 não apenas pelo desempenho em campo, mas também por episódios inusitados que viralizaram nas redes sociais. Entre danças ao som de funk durante a concentração e reações emocionadas após jogos, o atacante do Newcastle se tornou um dos nomes mais comentados da seleção sueca no torneio.

Elanga cresce em campo e se consolida como peça-chave da Suécia

Filho do ex-jogador Joseph Elanga, que disputou a Copa de 1998 por Camarões, o atacante nasceu em Malmö, na Suécia, mas cresceu na Inglaterra após a mudança da família para Manchester. Revelado nas categorias de base do Manchester United, ele se destacou pela velocidade e pela capacidade de atuar pelos lados do ataque.

No Newcastle, onde divide vestiário com brasileiros como Bruno Guimarães e Joelinton, ganhou espaço e chegou à Copa como uma das principais referências ofensivas da Suécia, ao lado de Gyökeres e Alexander Isak.

Vídeos de bastidores mostram lado leve do atacante sueco

Fora das quatro linhas, Elanga também viralizou ao aparecer em vídeos da seleção dançando funk durante a concentração. Em um dos registros, o atacante aparece ao som de “Simplesmente Ela”, do MC Gabzin, fazendo passos descontraídos e até imitando a “jogadinha do Paquetá”, em clima de descontração com os companheiros de elenco.

Atacante vive confusão após classificação e reação viraliza

Na última rodada da fase de grupos, Elanga marcou o gol de empate contra o Japão, resultado que garantiu a classificação sueca à segunda fase. No entanto, o atacante deixou o campo abatido por acreditar que a equipe havia sido eliminada.

As imagens mostram o jogador sentado no gramado, com as mãos no rosto, antes de descobrir que a Suécia havia avançado. A reação viralizou e gerou até brincadeiras dentro da comissão técnica.

“Isso explica algumas coisas, né? Ele obviamente estava pensando em algo a mais. Eu o amo neste momento, mas, pelo amor de Deus! Coitado. Nós contamos para ele depois”, disse o técnico Graham Potter após a partida.

Anthony Elanga desolado no fim de Japão 1x1 Suécia: companheiros tiveram que avisar o atacante que o empate tinha bastado para a classificação. pic.twitter.com/jEeCM8rVwn — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 26, 2026

Suécia encara a França em duelo decisivo na Copa do Mundo

Com a classificação garantida, a Suécia agora se prepara para um desafio de peso contra a França, nesta terça-feira, 30, às 18h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida vale vaga nas oitavas de final e promete mais um capítulo importante na trajetória de Elanga no torneio.