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Quem é a brasileira de 17 anos apontada por Messi como atleta que pode 'marcar época'

Além do desempenho em clubes, Giovanna também vem se destacando com a camisa da Seleção Brasileira nas categorias de base

(Divulgação)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15h14.

Última atualização em 12 de outubro de 2026 às 15h17.

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A meia brasileira Giovanna Waksman, de 17 anos, foi apontada por Lionel Messi como uma das principais promessas do futebol mundial em uma campanha publicitária da Adidas. A jovem carioca aparece em uma seleção especial feita pelo craque argentino com atletas da nova geração que podem marcar época nos próximos anos.

Revelada nas categorias de base do Botafogo, Giovanna construiu grande parte de sua trajetória no clube carioca antes de dar o salto para o futebol europeu. Em março deste ano, a jogadora foi anunciada pelo OL Lyonnes, da França, e assinou contrato válido até junho de 2028. A equipe francesa é considerada uma das maiores potências do futebol feminino mundial.

Destaque com a Seleção Brasileira

Além do desempenho em clubes, Giovanna também vem se destacando com a camisa da Seleção Brasileira nas categorias de base. No Mundial Feminino Sub-17 disputado no ano passado, a meia marcou três gols em quatro partidas e foi uma das principais atletas da equipe. O Brasil, no entanto, acabou eliminado nas semifinais pela Coreia do Norte.

Como parte da ação da Adidas, todos os atletas escolhidos por Messi receberam uma chuteira exclusiva da linha assinada pelo camisa 10 argentino.

Lista completa dos jovens selecionados por Messi

  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
  • Chloe Sarwie (Chelsea)
  • Gilberto Mora (Tijuana)
  • Giovanna Waksman (OL Lyonnes)
  • Jesús Rodríguez (Como 1907)
  • Kees Smit (AZ Alkmaar)
  • Lotta Wrede (Hamburgo)
  • Max Dowman (Arsenal)
  • Tomás Aranda (Boca Juniors)
  • Zavier Gozo (Crystal Palace)
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