Quem é a brasileira de 17 anos apontada por Messi como atleta que pode 'marcar época'

Como parte da ação da Adidas , todos os a tletas escolhidos por Messi receberam uma chuteira exclusiva da linha assinada pelo camisa 10 argentino.

Além do desempenho em clubes, Giovanna também vem se destacando com a camisa da Seleção Brasileira nas categorias de base. No Mundial Feminino Sub-17 disputado no ano passado, a meia marcou três gols em quatro partidas e foi uma das principais atletas da equipe. O Brasil, no entanto, acabou eliminado nas semifinais pela Coreia do Norte.

Revelada nas categorias de base do Botafogo, Giovanna construiu grande parte de sua trajetória no clube carioca antes de dar o salto para o futebol europeu. Em março deste ano, a jogadora foi anunciada pelo OL Lyonnes, da França, e assinou contrato válido até junho de 2028. A equipe francesa é considerada uma das maiores potências do futebol feminino mundial.

Show de drones com marcas em adeus de Messi revolta fãs

O que deveria ser uma noite sagrada de reverência no Estádio Monumental de Núñez acabou ganhando contornos de irritação nos bastidores. A despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina teve uma intervenção publicitária invasiva que revoltou os torcedores presentes e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

A indignação eclodiu quando o céu de Buenos Aires foi tomado por centenas de drones sincronizados em um espetáculo de luzes. No entanto, em vez de exibirem mensagens de agradecimento e tributo à carreira do camisa 10, os equipamentos começaram a projetar gigantescas logomarcas de patrocinadores do evento.

O protesto nas arquibancadas e a transformação em "outdoor"

A exibição comercial ocorreu no exato momento das homenagens solenes prestadas ao craque, quebrando o clima passional da celebração.

As milhares de vozes que entoavam os tradicionais cânticos de exaltação a Messi foram abafadas por vaias e gritos de protesto direcionados à organização do evento e à Associação do Futebol Argentino (AFA).

Apesar de a poluição visual ter roubado parte do protagonismo da festa, Messi — que horas antes havia publicado um comunicado afirmando deixar a equipe nacional "em paz" após a conquista da Copa do Mundo de 2022 e do bicampeonato da Copa América — preferiu ignorar o atrito comercial, optando por concentrar suas energias em agradecer o carinho do povo argentino.