Quem é a brasileira de 17 anos apontada por Messi como atleta que pode 'marcar época'

(Divulgação)
Repórter
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15h14.
Última atualização em 12 de outubro de 2026 às 15h17.
A meia brasileira Giovanna Waksman, de 17 anos, foi apontada por Lionel Messi como uma das principais promessas do futebol mundial em uma campanha publicitária da Adidas. A jovem carioca aparece em uma seleção especial feita pelo craque argentino com atletas da nova geração que podem marcar época nos próximos anos.
Revelada nas categorias de base do Botafogo, Giovanna construiu grande parte de sua trajetória no clube carioca antes de dar o salto para o futebol europeu. Em março deste ano, a jogadora foi anunciada pelo OL Lyonnes, da França, e assinou contrato válido até junho de 2028. A equipe francesa é considerada uma das maiores potências do futebol feminino mundial.
Além do desempenho em clubes, Giovanna também vem se destacando com a camisa da Seleção Brasileira nas categorias de base. No Mundial Feminino Sub-17 disputado no ano passado, a meia marcou três gols em quatro partidas e foi uma das principais atletas da equipe. O Brasil, no entanto, acabou eliminado nas semifinais pela Coreia do Norte.
Como parte da ação da Adidas, todos os atletas escolhidos por Messi receberam uma chuteira exclusiva da linha assinada pelo camisa 10 argentino.
O que deveria ser uma noite sagrada de reverência no Estádio Monumental de Núñez acabou ganhando contornos de irritação nos bastidores. A despedida de Lionel Messi da Seleção Argentina teve uma intervenção publicitária invasiva que revoltou os torcedores presentes e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.
A indignação eclodiu quando o céu de Buenos Aires foi tomado por centenas de drones sincronizados em um espetáculo de luzes. No entanto, em vez de exibirem mensagens de agradecimento e tributo à carreira do camisa 10, os equipamentos começaram a projetar gigantescas logomarcas de patrocinadores do evento.
A exibição comercial ocorreu no exato momento das homenagens solenes prestadas ao craque, quebrando o clima passional da celebração.
As milhares de vozes que entoavam os tradicionais cânticos de exaltação a Messi foram abafadas por vaias e gritos de protesto direcionados à organização do evento e à Associação do Futebol Argentino (AFA).
Apesar de a poluição visual ter roubado parte do protagonismo da festa, Messi — que horas antes havia publicado um comunicado afirmando deixar a equipe nacional "em paz" após a conquista da Copa do Mundo de 2022 e do bicampeonato da Copa América — preferiu ignorar o atrito comercial, optando por concentrar suas energias em agradecer o carinho do povo argentino.