Jogos de hoje, quarta-feira, 17 de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Nesta quarta-feira, 17 de dezembro, a programação promete grandes confrontos, com destaque para a final da Copa Intercontinental da FIFA entre PSG e Flamengo, além de várias disputas pela Copa do Rei da Espanha, Liga dos Campeões Feminina e outros campeonatos importantes.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:
Campeonato de Clubes da ASEAN
- 8h30 - Lion City x Shan United
- 9h - Bangkok United x Nam Dinh
Copa Intercontinental da FIFA (final)
- 14h - PSG x Flamengo - Globo, ge tv, CazéTV e Sportv
Copa da Holanda (segunda fase)
- 14h45 - Excelsior Maassluis x Ajax - N Sports
Copa do Rei da Espanha (terceira fase)
- 15h - Albacete x Celta de Vigo - Disney+
- 15h - Atlético Baleares x Atlético de Madrid - Disney+
- 15h - Cultural Leonesa x Levante - Disney+
- 15h - Huesca x Osasuna - Disney+
- 15h - Racing Santander x Villarreal - Disney+
Copa da Liga Inglesa (quartas de final)
- 16h30 - Manchester City x Brentford - Disney+
Copa do Rei da Espanha (terceira fase)
- 17h - Alavés x Sevilla - Disney+
- 17h - Talavera de la Reina x Real Madrid - ESPN e Disney+
Liga dos Campeões Feminina
- 17h - Bayern de Munique (F) x Valerenga (F) - Disney+
- 17h - Benfica (F) x PSG (F) - Disney+
- 17h - Juventus (F) x Manchester United (F) - Disney+
- 17h - Lyon (F) x Atlético de Madrid (F) - Disney+
- 17h - OH Leuven (F) x Arsenal (F) - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
- 17h - Paris FC (F) x Barcelona (F) - Disney+
- 17h - Roma (F) x Sankt Polten (F) - Disney+
- 17h - Twente (F) x Real Madrid (F) - Disney+
- 17h - Wolfsburg (F) x Chelsea (F) - ESPN 4 e Disney+
Copa da Holanda (segunda fase)
- 17h - Feyenoord x Heerenveen - N Sports
Campeonato Escocês
- 17h - Dundee United x Celtic - Canal GOAT e OneFootball
Copa da Liga Inglesa (quartas de final)
- 17h15 - Newcastle x Fulham - ESPN 3 e Disney+
Taça de Portugal (quinta fase)
- 17h45 - Farense x Benfica - N Sports
Copa do Brasil (final)
- 21h30 - Corinthians x Vasco - Globo, ge tv, Sportv, Prime Video e Premiere