Jogos de hoje, quarta-feira, 17 de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 17 de dezembro de 2025 às 14h20.

Nesta quarta-feira, 17 de dezembro, a programação promete grandes confrontos, com destaque para a final da Copa Intercontinental da FIFA entre PSG e Flamengo, além de várias disputas pela Copa do Rei da Espanha, Liga dos Campeões Feminina e outros campeonatos importantes.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Campeonato de Clubes da ASEAN

  • 8h30 - Lion City x Shan United
  • 9h - Bangkok United x Nam Dinh

Copa Intercontinental da FIFA (final)

  • 14h - PSG x Flamengo - Globo, ge tv, CazéTV e Sportv

Copa da Holanda (segunda fase)

  • 14h45 - Excelsior Maassluis x Ajax - N Sports

Copa do Rei da Espanha (terceira fase)

  • 15h - Albacete x Celta de Vigo - Disney+
  • 15h - Atlético Baleares x Atlético de Madrid - Disney+
  • 15h - Cultural Leonesa x Levante - Disney+
  • 15h - Huesca x Osasuna - Disney+
  • 15h - Racing Santander x Villarreal - Disney+

Copa da Liga Inglesa (quartas de final)

  • 16h30 - Manchester City x Brentford - Disney+

Copa do Rei da Espanha (terceira fase)

  • 17h - Alavés x Sevilla - Disney+
  • 17h - Talavera de la Reina x Real Madrid - ESPN e Disney+

Liga dos Campeões Feminina

  • 17h - Bayern de Munique (F) x Valerenga (F) - Disney+
  • 17h - Benfica (F) x PSG (F) - Disney+
  • 17h - Juventus (F) x Manchester United (F) - Disney+
  • 17h - Lyon (F) x Atlético de Madrid (F) - Disney+
  • 17h - OH Leuven (F) x Arsenal (F) - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
  • 17h - Paris FC (F) x Barcelona (F) - Disney+
  • 17h - Roma (F) x Sankt Polten (F) - Disney+
  • 17h - Twente (F) x Real Madrid (F) - Disney+
  • 17h - Wolfsburg (F) x Chelsea (F) - ESPN 4 e Disney+

Copa da Holanda (segunda fase)

  • 17h - Feyenoord x Heerenveen - N Sports

Campeonato Escocês

  • 17h - Dundee United x Celtic - Canal GOAT e OneFootball

Copa da Liga Inglesa (quartas de final)

  • 17h15 - Newcastle x Fulham - ESPN 3 e Disney+

Taça de Portugal (quinta fase)

  • 17h45 - Farense x Benfica - N Sports

Copa do Brasil (final)

  • 21h30 - Corinthians x Vasco - Globo, ge tv, Sportv, Prime Video e Premiere
