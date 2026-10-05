Dupla Grenal tem mais de 50% de risco de queda para a Série B, diz estudo

Jogadores de Internacional e Grêmio em disputa durante o Campeonato Brasileiro. (Foto: CBF/Reprodução) (Reprodução)
Redator na Exame
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 14h52.
RESUMO | Um levantamento estatístico divulgado pela UFMG aponta um cenário dramático para os clubes gaúchos no Campeonato Brasileiro de 2026, com Internacional e Grêmio acumulando probabilidades superiores a 50% de rebaixamento para a Série B.
O fantasma do rebaixamento ronda com força os clubes do Rio Grande do Sul na disputa do Campeonato Brasileiro de 2026. De acordo com o mais recente levantamento estatístico elaborado pelo departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Internacional e Grêmio apresentam mais de 50% de chances de rebaixamento para a Série B, acendendo o sinal vermelho nas administrações e torcidas da dupla Grenal.
Os números detalhados da projeção matemática ilustram a gravidade do momento enfrentado pelos gigantes gaúchos na tabela de classificação. O Internacional aparece em uma situação delicada, acumulando 68,4% de probabilidade de queda, enquanto o Grêmio segue de perto na contagem regressiva do perigo, registrando 57,7% de risco de rebaixamento. Ambas as equipes convivem com a pressão de reverter o desempenho nas rodadas restantes para escapar da degola.
O topo do ranking de risco de rebaixamento da UFMG é encabeçado pela Chapecoense (99,2%) e pelo Remo (94,2%), que também lutam desesperadamente contra o descenso na elite do futebol brasileiro.
Aproveitando o período de paralisação do calendário nacional por causa dos compromissos internacionais das seleções, o Campeonato Brasileiro movimentou sua tabela com a realização de dois importantes jogos atrasados válidos pela 21ª rodada:
Com apenas 18 pontos conquistados em 28 rodadas, a permanência da Chapecoense na elite é tratada como um cenário quase impossível. Para realizar uma arrancada histórica, a equipe catarinense precisaria de um aproveitamento de 81,8%, o que se traduz em oito vitórias nas últimas dez partidas.
O clube paraense ocupa a vice-lanterna com 23 pontos somados. Para conseguir escapar do Z4 e evitar o descenso, o Remo precisa de um aproveitamento na casa de 73,3%, precisando somar pelo menos sete vitórias na reta final.
O Colorado é o primeiro integrante do grupo da degola com chances mais palpáveis de reação. Com 28 pontos, o time gaúcho precisa de um aproveitamento de 56,6%, o que significa buscar cinco vitórias para alcançar a meta dos 45 pontos.
Principal rival do Inter, o Tricolor Gaúcho vive o pesadelo de figurar entre os quatro últimos colocados. Para assegurar a permanência na Série A, o Grêmio necessita de um desempenho de 53,3% de aproveitamento, também mirando a conquista de cinco vitórias.
Como primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino precisa manter um ritmo sustentável de 42,4% de aproveitamento. Para alcançar os 45 pontos, a equipe carioca precisará de pelo menos quatro vitórias.
As duas equipes aparecem empatadas na tabela com 32 pontos, com o Timão levando vantagem no saldo de gols (-3 contra -9). Para espantar definitivamente o risco de queda, tanto o Mirassol quanto o Corinthians precisam de um aproveitamento mínimo de 43,3%, exigindo ao menos quatro vitórias.
Sob o comando do técnico Jair Ventura, o clube baiano ocupa a 13ª posição com 33 pontos somados. Com uma margem um pouco mais confortável, o Vitória precisa de um aproveitamento de 40,0%, sendo suficientes mais quatro vitórias para sacramentar a permanência na Série A.
O departamento de matemática da UFMG atualizou as projeções de risco de queda para a Série B, revelando que a Dupla Grenal convive com uma ameaça real de descenso nesta reta decisiva do campeonato.
A projeção matemática do departamento de matemática da UFMG indica que tanto o Internacional quanto o Grêmio possuem mais de 50% de probabilidade de rebaixamento para a Série B.
O Internacional aparece com 68,4% de risco de queda, enquanto o Grêmio registra 57,7%.
Chapecoense (99,2%) e Remo (94,2%) encabeçam a lista das equipes mais ameaçadas na elite nacional.
O Santos venceu o São Paulo por 2 a 1 no MorumBis, enquanto o Atlético-MG mediu forças com o Red Bull Bragantino na Arena MRV.