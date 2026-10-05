Dupla Grenal tem mais de 50% de risco de queda para a Série B, diz estudo

RESUMO | Um levantamento estatístico divulgado pela UFMG aponta um cenário dramático para os clubes gaúchos no Campeonato Brasileiro de 2026, com Internacional e Grêmio acumulando probabilidades superiores a 50% de rebaixamento para a Série B.

O fantasma do rebaixamento ronda com força os clubes do Rio Grande do Sul na disputa do Campeonato Brasileiro de 2026. De acordo com o mais recente levantamento estatístico elaborado pelo departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), Internacional e Grêmio apresentam mais de 50% de chances de rebaixamento para a Série B, acendendo o sinal vermelho nas administrações e torcidas da dupla Grenal.

Os números detalhados da projeção matemática ilustram a gravidade do momento enfrentado pelos gigantes gaúchos na tabela de classificação. O Internacional aparece em uma situação delicada, acumulando 68,4% de probabilidade de queda, enquanto o Grêmio segue de perto na contagem regressiva do perigo, registrando 57,7% de risco de rebaixamento. Ambas as equipes convivem com a pressão de reverter o desempenho nas rodadas restantes para escapar da degola.

O topo do ranking de risco de rebaixamento da UFMG é encabeçado pela Chapecoense (99,2%) e pelo Remo (94,2%), que também lutam desesperadamente contra o descenso na elite do futebol brasileiro.

O balanço dos jogos atrasados da 21ª rodada do Brasileirão

Aproveitando o período de paralisação do calendário nacional por causa dos compromissos internacionais das seleções, o Campeonato Brasileiro movimentou sua tabela com a realização de dois importantes jogos atrasados válidos pela 21ª rodada:

São Paulo 1 x 2 Santos: Em clássico disputado no Estádio do MorumBis, o Peixe levou a melhor e bateu o Tricolor por 2 a 1, com gols marcados por Gabriel Barbosa (duas vezes), enquanto Luciano marcou para os mandantes cobrando pênalti. O resultado impulsionou o Santos na tabela de classificação rumo à parte superior, enquanto o time são-paulino buscou reajustar o foco para os próximos compromissos da competição.

Em clássico disputado no Estádio do MorumBis, o Peixe levou a melhor e bateu o Tricolor por 2 a 1, com gols marcados por Gabriel Barbosa (duas vezes), enquanto Luciano marcou para os mandantes cobrando pênalti. O resultado impulsionou o Santos na tabela de classificação rumo à parte superior, enquanto o time são-paulino buscou reajustar o foco para os próximos compromissos da competição. Atlético-MG 1 x 0 Red Bull Bragantino: Na Arena MRV, no sábado, 4, o Galo fez valer o fator casa em um duelo direto de equipes que buscam consolidação na primeira metade da tabela, somando pontos fundamentais para encostar no pelotão de frente da Série A.

A matemática do desespero

Chapecoense (20º colocado)

Com apenas 18 pontos conquistados em 28 rodadas, a permanência da Chapecoense na elite é tratada como um cenário quase impossível. Para realizar uma arrancada histórica, a equipe catarinense precisaria de um aproveitamento de 81,8%, o que se traduz em oito vitórias nas últimas dez partidas.

Jogos restantes: Vitória, Athletico-PR, Botafogo, Fluminense, RB Bragantino, Mirassol, Remo, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Vasco (jogo atrasado).

Remo (19º colocado)

O clube paraense ocupa a vice-lanterna com 23 pontos somados. Para conseguir escapar do Z4 e evitar o descenso, o Remo precisa de um aproveitamento na casa de 73,3%, precisando somar pelo menos sete vitórias na reta final.

Jogos restantes: Grêmio, Vasco, RB Bragantino, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Chapecoense, Athletico-PR, São Paulo e Corinthians.

Internacional (18º colocado)

O Colorado é o primeiro integrante do grupo da degola com chances mais palpáveis de reação. Com 28 pontos, o time gaúcho precisa de um aproveitamento de 56,6%, o que significa buscar cinco vitórias para alcançar a meta dos 45 pontos.

Jogos restantes: Corinthians, Grêmio, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Coritiba, Vasco, Vitória, RB Bragantino e Cruzeiro.

Grêmio (17º colocado)

Principal rival do Inter, o Tricolor Gaúcho vive o pesadelo de figurar entre os quatro últimos colocados. Para assegurar a permanência na Série A, o Grêmio necessita de um desempenho de 53,3% de aproveitamento, também mirando a conquista de cinco vitórias.

Jogos restantes: Remo, Internacional, Cruzeiro, Coritiba, Athletico-PR, Flamengo, Atlético-MG, Santos, Corinthians e Mirassol.

Vasco da Gama (16º colocado)

Como primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino precisa manter um ritmo sustentável de 42,4% de aproveitamento. Para alcançar os 45 pontos, a equipe carioca precisará de pelo menos quatro vitórias.

Jogos restantes: Botafogo, Remo, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Athletico-PR, Internacional, RB Bragantino, Atlético-MG e Vitória.

Mirassol (15º colocado) e Corinthians (14º colocado)

As duas equipes aparecem empatadas na tabela com 32 pontos, com o Timão levando vantagem no saldo de gols (-3 contra -9). Para espantar definitivamente o risco de queda, tanto o Mirassol quanto o Corinthians precisam de um aproveitamento mínimo de 43,3%, exigindo ao menos quatro vitórias.

Jogos restantes (Mirassol): RB Bragantino, Bahia, Internacional, São Paulo, Corinthians, Chapecoense, Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio.

RB Bragantino, Bahia, Internacional, São Paulo, Corinthians, Chapecoense, Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio. Jogos restantes (Corinthians): Internacional, Palmeiras, Vitória, Vasco, Mirassol, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e Remo.

Vitória (13º colocado)

Sob o comando do técnico Jair Ventura, o clube baiano ocupa a 13ª posição com 33 pontos somados. Com uma margem um pouco mais confortável, o Vitória precisa de um aproveitamento de 40,0%, sendo suficientes mais quatro vitórias para sacramentar a permanência na Série A.

Jogos restantes: Chapecoense, São Paulo, Corinthians, Athletico-PR, Coritiba, Fluminense, RB Bragantino, Internacional, Santos e Vasco.

Chances de rebaixamento dos times da Série A

O departamento de matemática da UFMG atualizou as projeções de risco de queda para a Série B, revelando que a Dupla Grenal convive com uma ameaça real de descenso nesta reta decisiva do campeonato.

Chapecoense: 99,2%

99,2% Remo: 94,2%

94,2% Internacional: 68,4%

68,4% Grêmio: 57,7%

57,7% Corinthians: 21,4%

21,4% Vasco da Gama: 18,3%

18,3% Mirassol: 17,5%

17,5% Vitória: 12,6%

12,6% Botafogo: 4,2%

4,2% São Paulo: 3,0%

3,0% Bragantino: 2,7%

2,7% Coritiba: 0,8%

0,8% Santos: 0,03%

0,03% Atlético-MG: 0,002%

0,002% Cruzeiro: 0,0%

0,0% Palmeiras: 0,0%

0,0% Fluminense: 0,0%

0,0% Flamengo: 0,0%

0,0% Bahia: 0,0%

0,0% Athletico-PR: 0,0%

Tabela de classificação atualizada do Campeonato Brasileiro 2026

Flamengo — 60 pontos (28 jogos / Saldo: 32) Palmeiras — 57 pontos (28 jogos / Saldo: 26) Athletico-PR — 49 pontos (28 jogos / Saldo: 11) Fluminense — 48 pontos (28 jogos / Saldo: 8) Bahia — 46 pontos (28 jogos / Saldo: 8) Cruzeiro — 45 pontos (28 jogos / Saldo: 2) Atlético-MG — 40 pontos (28 jogos / Saldo: 4) Santos — 38 pontos (28 jogos / Saldo: 1) Coritiba — 38 pontos (28 jogos / Saldo: -6) Red Bull Bragantino — 36 pontos (28 jogos / Saldo: 2) São Paulo — 36 pontos (28 jogos / Saldo: 2) Botafogo — 35 pontos (28 jogos / Saldo: -4) Vitória — 33 points (28 jogos / Saldo: -14) Corinthians — 32 pontos (28 jogos / Saldo: -3) Mirassol — 32 pontos (28 jogos / Saldo: -9) Vasco da Gama — 31 pontos (27 jogos / Saldo: -7) Grêmio — 29 pontos (28 jogos / Saldo: -8) Internacional — 28 pontos (28 jogos / Saldo: -6) Remo — 23 pontos (28 jogos / Saldo: -15) Chapecoense — 18 pontos (27 jogos / Saldo: -24)

O que aponta o levantamento da UFMG sobre a Dupla Grenal?

A projeção matemática do departamento de matemática da UFMG indica que tanto o Internacional quanto o Grêmio possuem mais de 50% de probabilidade de rebaixamento para a Série B.

Quais são as porcentagens exatas de risco para os clubes gaúchos?

O Internacional aparece com 68,4% de risco de queda, enquanto o Grêmio registra 57,7%.

Quais equipes lideram o ranking de probabilidade de rebaixamento da UFMG?

Chapecoense (99,2%) e Remo (94,2%) encabeçam a lista das equipes mais ameaçadas na elite nacional.

Quais foram os resultados dos jogos atrasados da 21ª rodada do Brasileirão?

O Santos venceu o São Paulo por 2 a 1 no MorumBis, enquanto o Atlético-MG mediu forças com o Red Bull Bragantino na Arena MRV.