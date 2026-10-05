O Itaú Unibanco colocou 21 imóveis comerciais à venda em um novo leilão realizado em parceria com a Frazão Leilões. As propriedades estão distribuídas por sete estados, com valores que partem de R$ 95,6 mil e chegam a R$ 11,79 milhões.

Os interessados têm até o dia 12 de novembro de 2026, às 11h, para realizar a habilitação para o certame.

O Rio de Janeiro responde pela maior parcela da oferta, com sete imóveis. São Paulo e Paraná aparecem na sequência, com quatro propriedades cada. Goiás e Minas Gerais têm dois imóveis cada, enquanto Amazonas e Rio Grande do Sul contam com uma propriedade por estado.

Somados, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo concentram 15 dos 21 ativos colocados à venda, ou mais de 70% do total. O portfólio alcança quatro regiões do país: Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Imóveis têm valores a partir de R$ 95,6 mil

O menor valor informado no leilão corresponde a um terreno de 780 m² no Jardim das Alterosas, em Itajubá (MG), ofertado por R$ 95,6 mil.

Em Niterói (RJ), uma loja de 56 m², localizada no Centro, tem valor de R$ 256,5 mil. Já em Goiânia (GO), duas casas de 150 m² no Residencial Aquarius II são ofertadas por R$ 289,8 mil cada.

O imóvel com maior valor está no Paraná. Trata-se de uma loja no Shopping Curitiba, na capital paranaense, anunciada por R$ 11,79 milhões.

O estado ainda reúne uma loja de 1.737,87 m² em Paranaguá, por R$ 3,18 milhões; uma propriedade comercial em Astorga, avaliada em R$ 2,99 milhões; e uma loja em Piraí do Sul, por R$ 2,48 milhões.

Rio de Janeiro concentra sete propriedades

Entre os imóveis disponíveis no Rio de Janeiro está uma loja de 1.759 m² em Botafogo, com valor de R$ 6,64 milhões. Outra loja, situada na região central da capital, é ofertada por R$ 6,59 milhões.

O catálogo inclui ainda um prédio comercial na Penha, por R$ 2,67 milhões, e propriedades em Itaboraí e Niterói. No Centro do Rio, uma loja de 180 m² tem valor de R$ 539,8 mil.

Em São Paulo, são quatro imóveis. Uma propriedade comercial de 872 m² na Barra Funda, na capital, está disponível por R$ 5,5 milhões. Em Presidente Prudente, um imóvel comercial de 1.107,18 m² é ofertado por R$ 3,46 milhões.

A lista paulista também conta com um prédio comercial de 990 m² em Osvaldo Cruz, por R$ 1,89 milhão, e um terreno de 2.258,94 m² em Bragança Paulista, avaliado em R$ 1,4 milhão.

Leilão também inclui imóveis em Minas Gerais, Amazonas e Rio Grande do Sul

Em Minas Gerais, além do terreno de Itajubá, há uma sala comercial de 599 m² no Centro de Belo Horizonte, com valor de R$ 1,19 milhão.

No Rio Grande do Sul, o portfólio inclui um imóvel em Eldorado do Sul, ofertado por R$ 921,5 mil. No Amazonas, uma propriedade situada na Travessa Nhamundá tem valor de R$ 742,2 mil.

Antes da habilitação e da apresentação dos lances, os interessados devem consultar o edital do leilão. O documento reúne as condições específicas de cada propriedade, como documentação, características dos imóveis, formas de pagamento e eventuais responsabilidades relacionadas à aquisição. A habilitação e os lances são realizados pelo site da Frazão Leilões.