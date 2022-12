Que horas começa o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje, sexta-feira, 2

Brasil e Camarões se enfrentam nesta sexta-feira, 2, no estádio Lusail, no Catar. O jogo será o último da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo Fifa 2022.

AGENDA DE JOGOS DE HOJE: Veja as partidas desta sexta-feira da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já está classificada para a próxima fase e joga apenas por um empate para garantir a liderança do grupo. Já Camarões precisa vencer para sonhar com a classificação para a próxima fase. Dependendo da combinações de resultados e dos critérios de desempate, a seleção africana pode avançar para as oitavas.

Com duas vitórias, contra Sérvia e Suíça, o Brasil está 100% na competição com três gols marcados e nenhum sofrido. Camarões estreou com derrota para Suíça e empatou com a Sérvia em partida de seis gols.

Está será a terceira vez que o Brasil enfrenta Camarões em Copa do Mundo. Na campanha do título de 1994, a Seleção ganhou de 3 a 0 na fase de grupos. Em 2014, a equipe goleou a seleção africana em 4 a 1. As seleções jogaram mais dois amistosos, com duas vitórias do Brasil, e em duas partidas da extinta Copa das Confederações, com uma vitória para cada lado.

Que horas começa o jogo do Brasil na Copa hoje

A partida entre Brasil e Camarões, às 16h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir Brasil x Camarões ao vivo e de graça

A partida entre Brasil e Camarões será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir o jogo do Brasil ao vivo

O jogo entre Brasil x Camarões pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Escalação do Brasil contra Camarões

Escalação do Brasil: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

LEIA TAMBÉM: