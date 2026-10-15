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Análise: Em sabatina morna, Lula defende redução da maioridade penal e explora pouco fim da 6x1

Presidente não citou rival Flávio Bolsonaro nominalmente e deslizou ao dizer que não sabia que Bolsa Família ficou três anos sem reajuste

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista à TV Globo (Ricardo Stuckert/Flickr)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista à TV Globo (Ricardo Stuckert/Flickr)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 23h03.

Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 23h08.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à sabatina da TV Globo nesta quinta-feira, 15, na situação de quem precisa virar o jogo eleitoral. A dez dias do segundo turno, a maioria das pesquisas ainda o coloca numericamente atrás de Flávio Bolsonaro (PL), embora ambos estejam tecnicamente empatados. Na tentativa de convencer o eleitorado pouco satisfeito com seu governo, Lula buscou mostrar-se capaz de promover mudanças, mesmo sendo o incumbente. O movimento mais claro ocorreu na segurança pública: pela primeira vez, o petista se disse favorável à redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos, uma pauta historicamente associada à direita. Apesar disso, Lula deixou de explorar ativos relevantes de sua gestão, como o fim da escala 6x1, e deu uma entrevista morna.

O momento de maior novidade política da entrevista foi a declaração sobre a maioridade penal, que ocorre no dia em que o Senado adiou a votação da PEC da Segurança Pública em meio a um debate justamente sobre emendas que buscam reduzir a idade mínima para cumprir penas. A posição de Lula lhe permite disputar o eleitor que cobra maior rigor contra a criminalidade ou, pelo menos, evita abrir um flanco para que a candidatura de Flávio o rotule como conivente com crimes praticados por menores. 

A guinada dialoga com o novo discurso da campanha na área da segurança pública. Lula voltou a prometer recursos federais para transformar 138 presídios em unidades de segurança máxima e falou em "libertar os territórios" dominados por organizações criminosas e milícias. Mais do que defender apenas integração policial e inteligência, pilares tradicionais de seu discurso, o presidente buscou transmitir autoridade e disposição para endurecer a resposta do Estado ao crime.

Fim da escala 6x1 foi pouco explorado

Se avançou sobre um terreno em que Flávio Bolsonaro tem vantagem discursiva, porém, Lula explorou muito pouco o tema em que dispõe de um contraste bem mais confortável: a PEC que pôs fim à escala 6x1, aprovada na véspera pelo Senado, por 75 votos a 1, após forte articulação do governo. A proposta reduz gradualmente a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, garante dois dias de descanso remunerado e impede redução salarial. Segundo levantamento do Dieese, a mudança pode beneficiar 26,8 milhões de trabalhadores.

Era uma oportunidade especialmente conveniente para Lula e que passou ao largo na entrevista. O fim da 6x1 é a principal bandeira social de sua campanha e obrigou até os adversários do bolsonairismo a se reposicionarem após cobranças públicas do presidente. Flávio votou a favor da PEC, mas aliados seus já defendem para um eventual governo do PL a criação de um regime alternativo à CLT, com remuneração por hora, que permitiria jornadas diferentes das estabelecidas pela mudança constitucional.

Ao longo da sabatina, Lula nem sequer mencionou Flávio nominalmente. O petista criticou propostas do adversário e voltou a dizer que uma vitória do bolsonarismo poderia colocar em risco a política de valorização do salário mínimo, mas abriu mão de confrontá-lo diretamente no tema trabalhista.

Algo semelhante ocorreu com o passe livre nos fins de semana, mais recente promessa de campanha de Lula e que foi anunciada horas antes da entrevista. Lula só citou a medida ns minutos finais da sabatina.

Lula saiu-se bem ao tratar de temas espinhosos, como a crise no STF. Ele voltou a defender que as investigações alcancem todos os envolvidos e citou ministros do Supremo Tribunal Federal ligados de alguma maneira ao caso. Nesse tema, porém, Lula evitou associar o escândalo ao rival de forma mais enfática, como sua campanha tem feito. 

Derrapada ao comentar reajuste do Bolsa Família

O principal percalço de Lula não foi em respostas relacionadas a escândalos, mas sim de um tema econômico. Questionado pela jornalista Renata Lo Prete sobre o reajuste de 15,04% do Bolsa Família anunciado 17 dias antes do primeiro turno, Lula afirmou que não sabia que o benefício não havia tido correção monetária em seu governo até então. A resposta deu à campanha adversária um argumento para questionar a gestão de uma das políticas mais associadas ao próprio Lula.

O episódio é uma derrapada de Lula porque o governo tem argumentos objetivos para defender a medida: o reajuste recompõe a perda inflacionária acumulada e havia espaço fiscal, segundo o próprio presidente. Ao afirmar que só tomou conhecimento às vésperas da eleição de que o principal programa de transferência de renda de seu governo estava sem reajuste, o presidente abriu um flanco de vulnerabilidade.

Lula também assumiu pessoalmente a responsabilidade pela avaliação apenas mediana de seu governo. O reconhecimento foi uma forma de evitar responsabilizar ministros, aliados ou problemas de comunicação e, ao mesmo tempo, sustentar a tese de que o governo realizou mais do que conseguiu fazer chegar ao eleitor. 

No conjunto, Lula não cometeu erros capazes de reduzir suas intenções de voto, mas tampouco conseguiu transformar o horário de grande exposição nacional em um ponto de inflexão. A dez dias da votação, uma noite morna e sem grande brilho de Lula pode não ser suficiente para a virada. 

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