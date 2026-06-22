Que horas a França joga hoje na Copa do Mundo?

A França volta a campo nesta segunda-feira, 22, pela Copa do Mundo de 2026. A seleção comandada por Kylian Mbappé enfrenta o Iraque às 18h, no horário de Brasília, pela segunda rodada do Grupo I.

Os franceses chegam embalados após vencer o Senegal por 3 a 1 na estreia. Mbappé foi um dos destaques da partida ao marcar dois gols e ampliar sua marca entre os maiores artilheiros da história dos Mundiais.

Uma nova vitória pode deixar a atual vice-campeã mundial muito próxima da classificação para a fase eliminatória da competição.

Que horas é o jogo da França hoje?

França e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira, 22, às 18h, no horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A partida acontece antes do confronto entre Noruega e Senegal, os outros integrantes do Grupo I.

Onde assistir a França x Iraque?

O jogo será transmitido exclusivamente pela Cazé TV.

Mbappé segue na caça aos recordes

Aos 27 anos, Mbappé disputa sua terceira Copa do Mundo e já aparece entre os maiores artilheiros da história do torneio. Na estreia, o atacante marcou duas vezes e chegou a 14 gols em Mundiais.

Com a marca, o francês ultrapassou Pelé e empatou com o alemão Gerd Müller entre os principais goleadores da competição.

O desempenho reforça o status de Mbappé como principal candidato entre os jogadores em atividade a desafiar os recordes históricos de gols em Copas do Mundo nos próximos anos. A corrida inclui também Lionel Messi, que já igualou o recorde de Miroslav Klose.

Como está o Grupo I

França e Noruega venceram na primeira rodada e dividem a liderança do Grupo I com três pontos. Senegal e Iraque ainda buscam a primeira vitória na competição.

Se confirmar o favoritismo diante dos iraquianos, a seleção francesa chegará à rodada final muito próxima de garantir uma vaga no mata-mata do Mundial. Do outro lado da chave, a Noruega de Haaland também tenta abrir vantagem na disputa pela classificação.