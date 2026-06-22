Esporte

Fase de grupos copa 2026

Argentina x Áustria: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta segunda-feira, 22 de junho, pelo Grupo J

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 09h11.

Última atualização em 22 de junho de 2026 às 09h16.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Argentina e Áustria, apontando favoritismo da seleção argentina no jogo desta segunda-feira, 22 de junho, pelo Grupo J.

Em termos gerais, a Argentina aparece com 61,6% de chance de vitória contra 14,7% da Áustria, enquanto o empate tem 23,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória argentina por 1 a 0, com 16,3% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória argentina por 2 a 0 com 13,3%, empate por 1 a 1 com 10,4%, empate por 0 a 0 com 10,1% e vitória argentina por 3 a 0 com 7,5%.
O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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