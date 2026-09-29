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Real Time: Deltan, Curi, Barros, Gleisi e Graeml empatam na corrida ao Senado no Paraná

Em cenário com Deltan Dallagnol, Gleisi e Cristina Graeml também entram na primeira divisão de candidatos, dividindo a liderança

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Jefferson RudyAgência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Jefferson RudyAgência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09h22.

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Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL) dividem a liderança na disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29.

De acordo com o levantamento, Dallagnol registra 19% dos votos consolidados, seguido por Curi e Barros com 18% cada um. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, configurando empate técnico.

Quem também está tecnicamente empatada com o trio são as candidatas Gleisi Hoffmann (PT), que aparece com 16% das intenções de voto, e Cristina Graeml (PSD), com 15%.

Entre os demais candidatos testados, Dr. Rosinha (PT) registra 6% e Karen Guerreiro (Missão), 1%. Joaquim do MLB (UP) e Marcelo Marcelino (PCO) não pontuaram.

Votos brancos e nulos neste cenário somam 3%, enquanto o número de indecisos chega a 4%.

Cenário sem Deltan

O levantamento também testou um cenário sem a presença do ex-procurador Deltan Dallagnol, cuja candidatura está sub judice.

Neste cenário consolidado, Filipe Barros lidera com 23% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Alexandre Curi, que pontua 22%. Na sequência da preferência do eleitorado, aparecem Gleisi (PT) com 17% e Cristina Graeml (PSD) com 16%.

Votos nulos e brancos representam 6%, enquanto 7% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo PR-04181/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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