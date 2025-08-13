Quanto o PSG recebeu após derrotar o Tottenham? Veja o valor do título da Supercopa da Uefa

O PSG iniciou a temporada 2025/26 conquistando a Supercopa da Uefa. A equipe francesa venceu o Tottenham nos pênaltis por 4 a 3, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar, garantindo seu primeiro título na competição. Essa vitória marca o segundo troféu em cerca de três meses, depois do triunfo na Champions League, em maio.

O time comandado por Luis Enrique recebeu 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) em premiações referentes ao primeiro título continental da temporada 2025/26, disputado nesta quarta em Udine, na Itália.

A participação na Supercopa já garantia aos clubes 4 milhões de euros cada, por serem campeões da Champions League e da Liga Europa. A Uefa ainda concedeu um bônus adicional de 1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões na cotação atual) ao vencedor.

Somando a premiação pela vitória na Champions League, incluindo 25 milhões de euros (R$ 157,7 milhões) apenas pela final contra a Inter de Milão, o PSG acumulou até o momento [grifar] mais de 83 milhões de euros em prêmios , equivalentes a cerca de R$ 539,5 milhões.