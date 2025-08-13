PSG x Tottenham: onde assistir, horário e escalações da Supercopa da UEFA

PSG e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de agosto, às 16h, no Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), em Udine, na Itália. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SBT, TNT Sports e HBO Max.

O PSG entra em campo após uma temporada quase perfeita, conquistando a Champions League, o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa Francesa. No entanto, o time acabou surpreendido e derrotado pelo Chelsea na final do Super Mundial, perdendo por 3×0. Já o Tottenham disputa a Supercopa pela primeira vez em sua história e busca fazer história na competição.

O PSG conquistou a vaga na Supercopa da UEFA ao vencer a Liga dos Campeões da UEFA na temporada passada, com uma goleada histórica de 5×0 sobre a Inter de Milão na final. A equipe, no entanto, não teve tempo para realizar uma pré-temporada devido ao calendário apertado e ao curto período de descanso para os atletas.

Prováveis escalações:

PSG:

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Tottenham:

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG x Tottenham?

O jogo desta quarta-feira, 13 de agosto, às 16h, entre PSG e Tottenham terá transmissão ao vivo pelo SBT, TNT Sports e HBO Max.

Como assistir online o jogo do PSG x Tottenham?

Você pode assistir à partida online pelo TNT Sports (YouTube) ou HBO Max.