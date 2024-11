Esportes da Sorte anuncia a compra do goleiro Hugo para o Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista anunciou oficialmente a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza. O contrato, que terá duração de quatro anos, contou com o suporte da patrocinadora Esportes da Sorte, empresa autorizada a operar no Brasil pelo Ministério da Fazenda.

A Esportes da Sorte firmou um acordo de patrocínio com o Corinthians em julho deste ano, válido por três anos. Além de contribuir para a contratação de Hugo Souza, a empresa também foi essencial para viabilizar a chegada do atacante Memphis Depay, um dos principais nomes da equipe atualmente.

A patrocinadora tem investido em ativações com os torcedores, como a entrega de faixas inspiradas no estilo do jogador holandês e interações nos dias de jogos na Neo Química Arena.

“Sempre dissemos que seríamos muito mais que um nome na camisa do Corinthians, e apoiar mais essa contratação de peso só reforça esse compromisso”, afirmou Sofia Aldin, CMO da Esportes da Sorte. A executiva destacou o objetivo de contribuir para o sucesso do clube e trazer alegrias à torcida fiel.

Hugo Souza comemora novo contrato

Hugo chegou ao Corinthians no início de julho e já disputou 31 jogos na temporada, sendo um dos destaques do elenco. “Estou muito feliz, é uma sensação indescritível”, declarou o goleiro. Ele agradeceu o apoio da diretoria, dos colegas e da torcida: “Desde que cheguei, recebi muito carinho. Agora, quero fazer história junto com este clube.”

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, celebrou o fechamento do contrato. “Agradeço o empenho de toda a diretoria e dos nossos parceiros, como a Esportes da Sorte. Parcerias assim mostram a valorização da marca Corinthians. Agora, nossa torcida pode ficar tranquila”, afirmou.

Ícaro Quinteiro, COO da Esportes da Sorte, reforçou a importância do futebol nacional para a estratégia da empresa. “Estar junto ao Corinthians e possibilitar a contratação do Hugo mostra nosso compromisso em apoiar os objetivos do clube e fortalecer o futebol brasileiro.”