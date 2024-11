Corinthians, Gaviões e Caixa lançam campanha para quitação da dívida da Arena; veja como ajudar

O Corinthians, a torcida organizada Gaviões da Fiel e a Caixa Econômica Federal firmaram um acordo importante nesta segunda-feira, 25, para o lançamento de uma "vaquinha" que visa a quitação da dívida referente à Neo Química Arena. O projeto será lançado oficialmente nos próximos dias e tem como meta arrecadar até R$ 720 milhões, valor que será utilizado exclusivamente para o pagamento do estádio do clube.

O acordo foi formalizado após uma audiência entre representantes do banco, do clube e da organizada, realizada na Central de Conciliação da Justiça Federal de São Paulo. Durante a reunião, foi discutido o protocolo de intenções assinado pelas partes em outubro, que estabelece os termos da campanha.

Como funcionará a arrecadação

A torcida do Corinthians será a principal responsável pela mobilização. A Caixa abrirá uma conta específica para as doações, e os torcedores poderão contribuir via Pix. Todo o dinheiro arrecadado será destinado exclusivamente para o pagamento da dívida do estádio, conforme explicação da Caixa, que garantiu total transparência no processo.

Além de viabilizar a arrecadação, o Corinthians se comprometeu a criar mecanismos para oferecer benefícios aos torcedores que colaborarem com a campanha, fortalecendo ainda mais a participação da Fiel.

Compromisso com a transparência e o pagamento da dívida

A Caixa esclareceu que os valores arrecadados serão utilizados de forma integral e exclusiva para a amortização da dívida do estádio. "O objetivo é apoiar os esforços para a quitação da dívida até sua efetiva liquidação", afirmou o banco em nota oficial.

Este movimento visa dar continuidade ao esforço de eliminar a dívida histórica do clube com o estádio, ao mesmo tempo em que fortalece o envolvimento da torcida no projeto. A expectativa é que a campanha mobilize a Fiel em grande escala, com um grande apoio de todas as partes envolvidas.