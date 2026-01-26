Portuguesa x Guarani: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Repórter
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18h52.
Portuguesa e Guarani se enfrentam nesta segunda-feira, 26, às 20h, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida será transmitida ao vivo pelo Paulistão Play e pela plataforma de streaming Max.
A Lusa vive bom momento no estadual e vem embalada por duas vitórias seguidas, incluindo um triunfo por 3 a 2 sobre o São Paulo no Morumbis. Com isso, ocupa a 9ª colocação na classificação geral, somando seis pontos.
O Guarani, por sua vez, venceu o Velo Clube fora de casa na rodada anterior por 1 a 0 e busca embalar na competição. A equipe está atualmente na 11ª posição. Os clubes fazem parte de grupos diferentes e se enfrentam conforme o regulamento, que prevê confrontos dentro e fora dos próprios potes.
Confira abaixo as prováveis escalações para o duelo:
Portuguesa – Técnico: Fábio Matias
Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Portuga, Zé Vitor e Gabriel Pires; Maceió, Ewerthon e Lohan (Cadorini).
Guarani – Técnico: Matheus Costa
Caíque França; Raphael Rodrigues (Cicinho ou Rian), Maurício, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Isaque; Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão (Lucca).
O jogo desta segunda-feira, 26, às 20h, entre Portuguesa e Guarani terá transmissão ao vivo pelo Paulistão Play e pela plataforma de streaming Max.
Você pode assistir à partida online pelo Paulistão Play e pelo Max, disponíveis via assinatura.