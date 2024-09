NFL no Brasil: Eagles garante a vitória por 34 a 29; veja como foi o jogo

A primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil terminou com vitória dos Eagles nesta sexta-feira, 6. O jogo foi realizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em Itaquera, São Paulo. O evento teve a presença de mais de 47 mil pessoas.

Antes da partida

Já no aquecimento o chão da Neo Química Arena tremeu. O estádio recebeu um tratamento especial para comportar o jogo, com as linhas das jardas traçadas no gramado e o logo da NFL. Os gols de ambos os times foram alocados em amarelo. As áreas de Touchdown foram decoradas com o logo dos Eagles, mandantes da partida.

Os Packers entraram no campo com uma corrida, carregando a bandeira do Brasil. Já os Eagles entraram no gramado em grande estilo: com fogos, música, fumaça e animação.

Luísa Sonza canta o hino nacional do Brasil antes do início da partida dos Eagles X Parckers (Luiza Vilela/Exame)

Quando Zeeba foi cantar o hino nacional dos Estados Unidos, o estádio recebeu uma bandeira do país gigantesca acima do gramado. Na hora do hino brasileira, foi a vez da bandeira do Brasil. O estádio acompanhou a cantora em coro.

Alguns dos medalhistas olímpicos também estavam no campo para acompanhar Luísa. Foi o caso de Rebeca Andrade e Rayssa Leal.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, recebeu o prêmio de participação no meio da partida.

Como foi o jogo?

Aos 11 minutos, o Packers arriscou o primeiro touchdown, que foi impedido pelo juiz. O time garantiu bons arremessos no início, chegou a avançar bem próximo à endzone e fez o primeiro gol do jogo no quarto lance, marcando 3 pontos.

Na ofensiva dos Eagles, o time deixou a bola cair e perdeu a vantagem para a equipe adversária. A falha garantiu ainda mais pontos para os Packers, que chegaram na última jarda antes da endzone. No fim, fizeram mais um gol e garantiram o placar de 6 a 0.

Na ofensiva, os Eagles reagiram: encontraram um bom espaço, garantiram o primeiro touchdown do jogo, chutaram ao gol e viraram o placar para 6 a 7.

Na vez dos Packers, foram eles que garantiram o touchdown e viraram o placar para 12 a 7.

Ai fim do primeiro intervalo, quem saiu a frente foram os Packers, por 19 a 17.

No retorno, a partida ficou mais acirrada. Os Packers conseguiram mais um touchdown e aumentaram o placar, mas os Eagles seguiram na cola dos adversários.

Uma interceptação no final do terceiro tempo mudou o rumo da equipe da Philadelphia, que conseguiu mais um touchdown na partida e virou o primeiro placar para 26 a 31.

Nos momentos finais do jogo, ambas as equipes ficaram com pontos de diferença, com vantagem para as águias, por 29 - 31.

Os dois últimos minutos foram os mais tensos da partida. Com os Eagles da ofensiva e avançando próximo à endzone, não sobrou muito espaço para que os Packers virassem. As águias marcaram mais um gol e abriram a diferença por 29 - 34.

Nos segundos finais, o Packers até tentou virar o jogo, mas não deu outra: a vitória foi dos Eagles.

Tradições americanas que desembarcaram no Brasil

A partida foi marcada por comemorações típicas da liga norte-americana que são pouco comuns no Brasil, como a apresentação das líderes de torcida dos dois times e outros shows de dança com os mascotes dos Eagles e dos Packers. Antes do início da partida e entre os intervalos do jogo, a Perdigão, patrocinadora do evento, promoveu a famosa "Kiss Cam" que mostra os torcedores no telão e os incentiva a darem um beijo na pessoa ao lado.

Minutos antes do jogo começar, a cantora Luísa Sonza interpretou o hino nacional brasileiro e o cantor Zeeba seguiu o protocolo da NFL ao cantar o hino dos Estados Unidos.