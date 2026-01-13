Setor de serviços recua 0,1% em novembro após sequência de altas, diz IBGE

O volume de serviços no Brasil caiu 0,1% em novembro de 2025 na comparação com outubro, na série com ajuste sazonal, interrompendo uma sequência de nove altas consecutivas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Apesar do recuo, o setor operava 20,0% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e apenas 0,1% abaixo do nível recorde da série histórica, alcançado em outubro.

Duas das cinco atividades pesquisadas apresentaram queda no mês: transportes (-1,4%) e informação e comunicação (-0,7%). Em contrapartida, os serviços profissionais e administrativos avançaram 1,3%, enquanto outros serviços cresceram 0,5%. Os serviços prestados às famílias ficaram estáveis.

Segundo o IBGE, o desempenho negativo foi influenciado principalmente pelo setor de transportes, com impacto do transporte aéreo, rodoviário coletivo, dutoviário e da logística de cargas.

Na comparação com novembro de 2024, o volume de serviços cresceu 2,5%, registrando o vigésimo resultado positivo consecutivo. O avanço foi puxado por informação e comunicação (3,4%) e por transportes e serviços auxiliares (2,5%).

No acumulado de janeiro a novembro, o setor cresceu 2,7%, com destaque para informação e comunicação, que avançou 5,4% e segue como principal motor do segmento em 2025.

O índice de atividades turísticas teve alta de 0,2% em novembro, no quarto resultado positivo seguido. O segmento está 13,0% acima do nível pré-pandemia, com impacto relevante da realização da COP30 em Belém, que impulsionou os serviços no Pará.