Antes de apresentar qualquer projeção financeira ou plano de negócios, Renata Stringhini e Paula Lunardelli precisavam responder à mesma pergunta em praticamente todas as reuniões: afinal, o que era senior living? Dez anos depois de fundarem a DOM Senior Living, a resposta ganhou endereço no bairro planejado Cidade Pedra Branca, em Palhoça, na Grande Florianópolis, com a abertura de um empreendimento que recebeu investimento de R$ 70 milhões.

Em 2016, o conceito já fazia parte da realidade de países como Estados Unidos, Canadá, França, Espanha e Inglaterra, mas ainda era pouco conhecido no Brasil, onde o envelhecimento seguia associado principalmente aos cuidados assistenciais e à dependência.

Enquanto investidores concentravam a atenção em empreendimentos residenciais tradicionais, as duas catarinenses apostavam que o aumento da expectativa de vida mudaria profundamente a forma de morar, consumir e envelhecer no país.

Hoje, a economia da longevidade (ou economia prateada) ganha espaço em meio a uma das principais transformações demográficas em curso. O Brasil reúne cerca de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, enquanto projeções apontam que o consumo da população acima dos 50 poderá movimentar aproximadamente R$ 3,8 trilhões anuais até 2044.

A ideia nasceu de experiências diferentes que chegaram ao mesmo destino. Renata acompanhou de perto o envelhecimento da avó e passou a questionar por que essa etapa da vida precisava representar perda de autonomia, convivência e qualidade de vida. A inquietação a levou a estudar gerontologia, comportamento e modelos internacionais voltados à longevidade.

Paula, por sua vez, construiu a carreira no mercado imobiliário e no desenvolvimento de negócios. A partir dessa experiência, chegou a uma conclusão semelhante: responder às mudanças no perfil da população exigiria mais do que novos serviços de saúde. Seria necessário repensar também a maneira de morar.

Quando essas duas visões se encontraram, perceberam uma oportunidade que ultrapassava o desenvolvimento de um projeto imobiliário. A proposta era criar uma empresa especializada em soluções para a longevidade, integrando moradia, saúde, bem-estar e gestão.

“Não fundamos a DOM porque o senior living era uma tendência — em 2016, poucas pessoas no Brasil sabiam o que isso significava. Fundamos porque percebemos que viver mais exigiria novas respostas. A moradia foi o nosso ponto de partida, mas a ambição sempre foi maior: criar soluções que permitissem às pessoas envelhecer com autonomia, vínculos e poder de escolha”, afirma Renata.

A construção do modelo demandou anos de pesquisa. Antes mesmo de visitar operações internacionais, as fundadoras buscaram apoio de uma gerontóloga da Universidade de São Paulo (USP) e reuniram profissionais de diferentes especialidades para compreender as necessidades físicas, emocionais e sociais da população idosa.

Também analisaram alternativas existentes no Brasil, de instituições de longa permanência a condomínios, hotelaria e assistência domiciliar, para identificar experiências que poderiam servir de referência e aspectos que precisariam ser adaptados.

As viagens ao exterior ampliaram esse processo. O objetivo não era importar uma fórmula pronta, mas desenvolver soluções adequadas à realidade brasileira, capazes de preservar a independência dos moradores, estimular o convívio e manter as pessoas conectadas à cidade.

Dessa investigação surgiu uma das convicções centrais da DOM: residenciais voltados à longevidade não deveriam ficar em áreas isoladas, mas integrar bairros caminháveis, com serviços, espaços públicos e oportunidades de convivência.

“O maior desafio sempre foi a educação do mercado. O envelhecimento no Brasil ainda é muito associado ao cuidado e à dependência, enquanto nossa proposta sempre foi falar de autonomia, qualidade de vida e prevenção”, resume Paula.

Estrutura com 110 apartamentos

A trajetória da empresa ganhou novo impulso em 2020, com a entrada da GBGA Holding, presidida por Luiz Gonzaga. Formado em Gestão Hospitalar na Suíça e ex-vice-diretor da Clinique des Grangettes, ele trouxe experiência no setor de saúde e contribuiu para fortalecer a estrutura de gestão da DOM.

Pouco tempo depois, a aproximação com a Hurbana – Cidade para as pessoas deu origem ao projeto que materializaria a proposta das empreendedoras. As duas companhias compartilhavam uma visão semelhante sobre urbanismo, qualidade de vida e construção de comunidades.

O bairro planejado reunia características defendidas pela DOM desde sua fundação: caminhabilidade, diversidade de serviços, espaços de convivência e integração com o entorno.

Dessa parceria nasceu o LOMA Pedra Branca by DOM Senior Living, que entrou em operação em 2026 como o primeiro residencial do modelo em Santa Catarina, segundo a empresa.

Com mais de 11 mil m² de área construída e 110 apartamentos, distribuídos entre studios e unidades de um e dois dormitórios, o projeto reúne restaurante, academia, piscina, serviços especializados e um Programa de Longevidade desenvolvido para estimular a autonomia e as relações sociais.

Os primeiros meses de funcionamento também trouxeram indicadores individuais sobre a evolução dos moradores. Em um dos casos acompanhados, houve ganho de 18% na força de preensão palmar em três meses. A medida é utilizada na avaliação da capacidade funcional de pessoas idosas, embora o resultado isolado não permita estabelecer conclusões sobre o conjunto dos residentes.

Para Renata, as mudanças percebidas no cotidiano vão além dos indicadores físicos.

“É perceptível a mudança no olhar, na disposição e na qualidade de vida. Existe uma verdadeira mudança de paradigma: a vida deixa de se organizar em torno da doença e volta a ser vivida a partir das escolhas, dos vínculos e dos projetos de cada pessoa. O cuidado continua presente, na medida certa, mas sem ocupar o centro da vida. Para nós, essa é a maior confirmação de que estamos no caminho certo”, afirma.

A DOM agora prepara os próximos passos, com planos para novos empreendimentos na Grande Florianópolis e em outras regiões de Santa Catarina. A expansão, porém, será gradual. Antes de ampliar o número de unidades, a prioridade é consolidar o LOMA e estruturar um modelo de gestão que possa ser reproduzido em futuros projetos.

Depois de uma década dedicada a explicar um conceito praticamente desconhecido no Brasil, a empresa entra em outra fase. O desafio já não é apenas apresentar o senior living ao mercado, mas demonstrar, na prática, como a transformação demográfica pode abrir espaço para novas formas de moradia, convivência e negócios.