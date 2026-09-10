Reta final: procura por aulas de pré-vestibular avança 60% em São Paulo

A procura por aulas de pré-vestibular cresceu 60% em agosto na cidade de São Paulo frente a julho, segundo levantamento do GetNinjas. Na comparação com o mesmo mês de 2025, o avanço foi de 44%.

O movimento acompanha a reta final de preparação para uma sequência de provas concentrada em novembro. A primeira fase da Fuvest será aplicada em 1º de novembro, e o Enem ocorre nos dias 8 e 15 do mesmo mês.

Quem disputa uma vaga na USP vai encontrar uma Fuvest diferente da de anos anteriores. A primeira fase do Vestibular 2027 terá 80 questões de múltipla escolha, dez a menos que na edição passada, mas com a mesma duração.

A conta muda o jogo: mais tempo por questão. Segundo a Fuvest, a intenção é dar ao candidato espaço para responder ao que cruza conhecimentos de diferentes áreas, em vez de premiar quem decora mais conteúdo em menos tempo.

111 mil candidatos disputando 8 mil vagas

O tamanho da disputa ajuda a explicar por que a procura por reforço dispara nessa fase do ano. A última edição da Fuvest reuniu 111.480 inscritos, entre 98.520 candidatos e 12.960 treineiros, para 8.147 vagas de graduação na USP. Medicina segue como a carreira mais concorrida, com 90,7 candidatos por vaga.

O Enem multiplica essa disputa em escala nacional: só em 2025, o exame teve 4,81 milhões de inscritos, dos quais 1,39 milhão eram concluintes do ensino médio público naquele ano.

Para Pedro Nazareth, CEO do GetNinjas, a alta na busca por aulas particulares mostra uma mudança na forma como o estudante encara a reta final. "A alta aparece tanto na comparação mensal quanto na anual, o que mostra uma procura mais forte por apoio na preparação para as provas. Nesta fase, o acompanhamento pode ajudar o estudante a identificar lacunas, organizar as prioridades e aproveitar melhor o tempo disponível até os exames", afirma Nazareth.

O que olhar antes de contratar um professor

Com o calendário apertado, a escolha do reforço pesa no resultado final. Antes de fechar um pacote de aulas, especialistas recomendam avaliar quatro pontos: a experiência do profissional, a metodologia de ensino, a disponibilidade para tirar dúvidas fora do horário de aula e a compatibilidade do plano de estudos com os vestibulares escolhidos pelo candidato.

Com menos de dois meses até a Fuvest e o Enem, o tempo que resta para estudar já não dá margem para tentativa e erro na escolha do reforço. Mas a preparação para a prova é só a primeira etapa: a decisão sobre qual curso seguir, e em qual instituição, é o que de fato define o próximo passo do candidato depois da aprovação.

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