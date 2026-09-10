Claudio Carsughi, referência do jornalismo esportivo, morre aos 93 anos

Claudio Carsughi: um dos nomes mais conhecidos do jornalismo esportivo brasileiro, morreu aos 93 anos após 27 dias internado por uma infecção respiratória (Redes sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09h46.
Última atualização em 10 de setembro de 2026 às 09h58.
RESUMO | O jornalista e comentarista esportivo Claudio Carsughi morreu nesta quinta-feira, 10, aos 93 anos, após 27 dias internado por uma infecção respiratória. A morte foi confirmada por sua filha, Claudia Carsughi. Conhecido como “Mestre Carsughi”, ele construiu uma longa carreira na cobertura de futebol e automobilismo no rádio, na televisão e na imprensa.
O jornalista e comentarista esportivo Claudio Carsughi morreu nesta quinta-feira, 10, aos 93 anos. Ele estava internado havia 27 dias e não resistiu a uma infecção respiratória. A morte foi confirmada por sua filha, Claudia Carsughi, em uma publicação nas redes sociais. Ainda não foram informadas as datas e os locais do velório e do sepultamento.
“Meu pai acabou de partir depois de 27 dias lutando contra uma infecção respiratória. Ele agora está em paz junto aos nossos antepassados. Pedimos aos fãs que orem por ele”, afirmou a filha em um vídeo publicado no Instagram.
Nascido em Arezzo, na Itália, em 13 de outubro de 1932, Claudio Carsughi passou parte da infância em Florença, cidade onde desenvolveu sua ligação com a Fiorentina. Ele chegou ao Brasil com a família em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e estudou no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. Anos depois, concluiu o curso de Engenharia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
A trajetória profissional de Carsughi começou aos 16 anos, quando atuou como correspondente do jornal italiano “Corriere dello Sport”. Pelo veículo, acompanhou a Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil. Também colaborou com publicações como a revista “Calcio e Ciclismo Illustrato”, o jornal “Tuttosport” e o diário “La Stampa”.
No rádio, iniciou em 1957 uma parceria que durou quase 60 anos com a Jovem Pan, conhecida na época como Rádio Panamericana. A relação com a emissora terminou em 2015. Durante a carreira, também trabalhou nas rádios Bandeirantes e Record. Pela Jovem Pan, participou da cobertura de cinco edições seguidas da Copa do Mundo: 1970, 1974, 1978, 1982 e 1986.
A cobertura esportiva de Carsughi também esteve ligada ao automobilismo. Ele ocupou o cargo de responsável técnico da revista “Quatro Rodas” entre 1974 e 1990, foi editor executivo da “Oficina Mecânica” e criou a publicação “Auto&Técnica”. O jornalista acompanhou o crescimento da indústria automobilística brasileira e consolidou sua atuação como comentarista de Fórmula 1.
Na televisão, passou pela ESPN Brasil, onde integrou o programa “Linha de Passe”, e pelo SporTV, com análises sobre futebol, Fórmula 1 e motociclismo. Em 2015, também entrou para as equipes da Rádio Nacional e da TV Brasil. Chamado pelos colegas de “Mestre Carsughi”, ficou conhecido pelo sotaque italiano, pelo estilo de análise e pela longa trajetória no jornalismo esportivo. Ao comentar a morte do jornalista, Leonardo Bertozzi afirmou que ele foi “um gigante que dignifica nossa profissão”.
Claudio Carsughi morreu após lutar durante 27 dias contra uma infecção respiratória, segundo sua filha, Claudia Carsughi.
A morte foi confirmada por Claudia Carsughi, filha do jornalista, em um vídeo publicado no Instagram. Ela afirmou que o pai havia partido e pediu aos fãs que orassem por ele.
Claudio Carsughi nasceu em 13 de outubro de 1932, em Arezzo, na Itália. Ele chegou ao Brasil com a família em 1946 e estudou no Colégio Dante Alighieri e na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Claudio Carsughi iniciou a carreira aos 16 anos como correspondente do jornal italiano “Corriere dello Sport”. Pelo veículo, acompanhou a Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil.
Claudio Carsughi manteve uma parceria de quase 60 anos com a Jovem Pan, iniciada em 1957 e encerrada em 2015. Pela emissora, cobriu cinco Copas do Mundo consecutivas, entre 1970 e 1986.
Claudio Carsughi trabalhou nas rádios Jovem Pan, Bandeirantes, Record e Nacional, além da TV Brasil, ESPN Brasil e SporTV. Também atuou em publicações especializadas em automobilismo e consolidou-se como comentarista de Fórmula 1.