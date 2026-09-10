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Brasileiros acumulam R$ 9,1 tri em investimentos, mas ainda diversificam pouco

Com a Selic a 14% ao ano, renda fixa segue dominante, enquanto ETFs avançam e começam a ganhar espaço nas carteiras

Juros menores podem mudar o jeito que o brasileiro investe (Getty/Getty Images)

Juros menores podem mudar o jeito que o brasileiro investe (Getty/Getty Images)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Repórter de Projetos Especiais

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 11h13.

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Os investimentos das pessoas físicas no Brasil chegaram a R$ 9,1 trilhões no primeiro semestre de 2026. O valor representa uma alta de 6,4% em relação ao fim do ano passado. Os dados são da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

Pode parecer muito dinheiro. Mas o valor não significa necessariamente que mais brasileiros começaram a investir. Os R$ 9,1 trilhões incluem tanto novos aportes quanto a valorização dos investimentos que já estavam nas carteiras. “Podemos dizer que o brasileiro está acumulando mais patrimônio”, explica Elaine Borges, professora de finanças da USP.

A fotografia do primeiro semestre mostra, portanto, um investidor que acumula mais dinheiro. Mas, na avaliação da especialista, ainda não parece disposto a correr grandes riscos para fazê-lo crescer.

O dinheiro continua onde o juro manda

A maior parte dos recursos segue em aplicações de renda fixa. Mas isso não é exatamente uma surpresa. Com a Selic em 14% ao ano, o dinheiro rende sem exigir do investidor o estômago para enfrentar grandes oscilações.

Os títulos públicos tiveram a maior alta no semestre. O patrimônio aplicado neles cresceu 32,9%, um aumento de R$ 86,6 bilhões. Nos CDBs, o avanço foi de 8,5%, ou R$ 113,1 bilhões.

Com os juros nesse patamar, fica menos atraente abrir mão de uma remuneração alta e previsível em busca de aplicações que podem oscilar mais. É por isso que, para Borges, a Selic ajuda a explicar a preferência pela renda fixa. “Quando você tem uma Selic muito alta, não há um incentivo do investidor a assumir risco. Então, quem cresce são os títulos públicos, LCI, LCA, CDB.”

Gráfico mostra tendência de alta

Selic alta mantém brasileiro longe do risco e perto da renda fixa (Jonathan Kitchen/Getty Images)

É o velho paradoxo dos juros altos. Eles tornam o dinheiro mais caro para quem precisa dele, mas também fazem com que seja mais confortável para quem pode simplesmente deixá-lo aplicado.

Aos poucos, o brasileiro começa a olhar para fora da renda fixa

Há, porém, um movimento menos óbvio no meio dos números. Os ETFs, fundos que acompanham índices e permitem ao investidor comprar, de uma só vez, uma cesta de ativos, cresceram 38,8% no primeiro semestre, para R$ 25,4 bilhões. Entre os investidores de varejo, a alta foi ainda maior: 41,3%.

Ainda é pouco diante dos R$ 9,1 trilhões acumulados pelas pessoas físicas. Mas o ritmo chama atenção. Parte desse avanço está relacionada à própria simplicidade do produto. Em vez de escolher ação por ação, o investidor pode comprar uma cota de um fundo que reúne vários ativos. É uma maneira simples de diversificar sem precisar se transformar, da noite para o dia, em um analista de mercado.

Há também outro movimento: o interesse crescente por investimentos no exterior, favorecido pela queda do dólar no período. Para Elaine, os dois fenômenos ajudam a explicar o avanço dos ETFs. O produto oferece uma forma mais barata de diversificar, enquanto o investidor começa a olhar para além das aplicações tradicionais disponíveis no país.

Nos Estados Unidos e em países europeus, ETFs já fazem parte da carteira de muitos investidores. No Brasil, chegaram depois e ainda ocupam um espaço pequeno. Mas começam a deixar de ser uma aplicação para iniciados.

Se a Selic cair, a conversa pode mudar

A composição das carteiras pode mudar de maneira mais perceptível se os juros começarem a cair. Hoje, um investimento de renda fixa consegue oferecer uma recompensa considerável sem que o investidor precise assumir muito risco. Com uma Selic menor, essa conta fica menos generosa. É nesse momento que aplicações mais voláteis podem voltar a parecer interessantes.

Ações, debêntures, CRIs e CRAs estão entre os investimentos que podem ganhar espaço nesse cenário. São produtos diferentes entre si e com diferentes níveis de risco, mas têm algo em comum: podem oferecer ao investidor alternativas ao conforto momentâneo da renda fixa.

Wall Street | Bolsa de valores

Ações e crédito privado podem ganhar espaço com Selic menor (Getty Images)

A mudança também interessa à economia. Quando uma parcela maior da poupança das famílias chega a ativos de maior risco, mais recursos podem ser direcionados para empresas e projetos produtivos.

Por enquanto, contudo, não há uma grande fuga em direção à bolsa ou a investimentos mais sofisticados. A fotografia do primeiro semestre é mais comportada. O brasileiro está acumulando mais patrimônio, mas ainda prefere fazê-lo sentado sobre uma boa taxa de juros.

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