Quando é a próxima convocação da Seleção Brasileira? Veja data e favoritos da lista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o técnico Carlo Ancelotti realizará a próxima convocação da Seleção Brasileira no dia 25 de agosto, às 15h30, na sede da entidade no Rio de Janeiro.

A lista contará com 23 jogadores que disputarão os dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro.

Ajustando o elenco para o futuro

Com a vaga para o Mundial já garantida, esta convocação será uma oportunidade para Ancelotti ajustar o elenco, equilibrando jogadores experientes e jovens promissores.

A ideia é formar uma equipe forte e versátil para os últimos desafios antes da preparação final para o torneio do ano seguinte. Entre os favoritos para a convocação estão nomes como o goleiro Alisson, Marquinhos, Vini Jr e Raphinha.

Além dos veteranos, Ancelotti tem apostado na renovação, dando espaço para jovens talentos que se destacam tanto no Brasil quanto no exterior. Entre eles estão o atacante Estêvão, o meio-campista Andrey Santos e Beraldo.

Desafios nas eliminatórias

Os jogos contra Chile e Bolívia serão decisivos para consolidar a terceira colocação do Brasil nas Eliminatórias.

O duelo contra o Chile será no Maracanã, enquanto o confronto contra a Bolívia ocorrerá na altitude de El Alto, um local que impõe desafios físicos e táticos.

Além disso, a CBF está negociando amistosos contra Coreia do Sul e Japão para outubro, que servirão como importantes testes antes da Copa do Mundo de 2026.

Como assistir à convocação ao vivo:

A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV, e a expectativa é grande para ver quais jogadores farão parte do elenco que representará o Brasil nesta fase final das Eliminatórias e, posteriormente, na busca pela hegemonia do futebol mundial na Copa do Mundo de 2026.