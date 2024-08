Com atuação histórica, Brasil derrota Espanha e avança para final do futebol feminino nas Olimpíadas

O Brasil derrotou a Espanha por 4 a 2 na semifinal do futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024, nesta terça-feira, 6. Com essa vitória, a seleção vai para a final contra os Estados Unidos.

Nos primeiros 5 minutos do jogo, a seleção brasileira, liderada por Arthur Elias, saiu na frente da Espanha com um gol feito por Priscila, após equívoco da defesa espanhola. Em seguida, Gabi Portilho marcou outro gol, antes do final do primeiro tempo.

Depois de muitos esforços entre as seleções, o Brasil marcou o terceiro gol contra Espanha, feito de cabeça por Adriana Silva. No entanto, no segundo tempo, as rivais fizeram gol contra a seleção brasileira. Em seguida, as brasileiras reagiram e Kerolin fez o quarto gol. A confiança das brasileiras não impediu que as espanholas marcassem o segundo gol 20 minutos depois.

As atletas seguraram a vantagem de 4 a 2 até a finalização do acréscimo. E garantiram a vaga para a final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos.

A seleção feminina dos Estados Unidos aguardava a vencedora do confronto na final. Mais cedo, as americanas venceram a Alemanha por 1 a 0, na prorrogação, e garantiram vaga na decisão. Quem perder, pega as alemãs na disputa pelo bronze.

Disputa sem Marta

A jogadora Marta foi expulsa justamente contra a Espanha, na fase de grupos, e recebeu dois jogos de suspensão. Embora a CBF vá recorrer contra a decisão, o normal é que a camisa 10 só volte à equipe na final ou na disputa pelo bronze.

Marta havia sido expulsa no primeiro tempo do jogo entre Brasil e Espanha, pela última rodada da fase de grupos do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, na última semana.

Nos minutos finais do primeiro tempo, Marta tomou cartão vermelho depois de uma dura entrada em Olga Carmona, atingindo a cabeça da adversária. A seis vezes melhor do mundo caiu no gramado juntamente com a rival e lamentou o incidente. Em seguida, ela levantou-se e deixou o campo em lágrimas.

Quando é o jogo Brasil x EUA pela final do futebol?

A final entre Brasil e Estados Unidos no futebol feminino será no sábado, 10, às 12h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris.

Onde assistir?

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.