Messi, Suárez e um clube de US$ 1,2 bilhão: Inter Miami desafia Palmeiras no Mundial de Clubes 2025

O Inter Miami CF, rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, é um dos clubes mais jovens da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos.

Fundado em 2018 e sediado em Fort Lauderdale, Flórida, o clube começou a jogar na temporada de 2020 e rapidamente ganhou destaque nacional e internacional, especialmente após a contratação do astro argentino Lionel Messi em 2023.

O clube da Flórida já possui um valor de mercado estimado em US$ 1,2 bilhão, segundo dados da Sportico, e um elenco avaliado em cerca de 97 milhões de euros.

O magnata cubano por trás do clube

David Beckham, ex-jogador inglês e sócio minoritário, é uma figura emblemática do Inter Miami, tendo sido peça-chave na fundação e no crescimento do clube.

Porém, o maior acionista do Inter Miami é Jorge Mas, um bilionário de origem cubana que construiu sua fortuna no setor de infraestrutura com a empresa MasTec.

Ele detém cerca de 80% das ações do clube e é responsável por injetar recursos que transformaram o Inter Miami de uma equipe modesta para uma potência da MLS.

O impacto de Messi e o poder financeiro do Inter Miami

A contratação de Lionel Messi em 2023 foi o marco que catapultou o Inter Miami para o centro das atenções. Messi, avaliado em 30 milhões de euros, é o principal nome do elenco, com 14 gols e 10 assistências na temporada, seguido por Luis Suárez, que soma 17 gols. .

O time tem uma média de 2,94 milhões de euros de valor de mercado por jogador, com destaque para jovens talentos com potencial de crescimento.

O duelo contra o Palmeiras no Mundial de Clubes

No Mundial de Clubes da Fifa 2025, o Inter Miami está no Grupo A, ao lado do Palmeiras, Al Ahly e Porto.

O clube americano garantiu sua vaga ao conquistar o MLS Supporters’ Shield, prêmio dado ao time com a melhor campanha na temporada regular da MLS, com 62 pontos em 28 jogos, liderando a conferência com 24 gols de saldo.

O confronto contra o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, é um dos mais aguardados, pois representa o embate entre a tradição sul-americana e o crescimento acelerado do futebol nos EUA.