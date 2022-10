Você lembra qual foi o último vice-campeão da Copa do Mundo FIFA? Há quatro anos, a Rússia foi anfitriã para a competição que garantiu o bicampeonato à Seleção Francesa. Na decisão, no estádio Lujniki, na capital Moscou, a Croácia perdeu pelo placar de 4 a 2 – com gols de Mandzukic (contra), Griezmann, Pogba e Mbappé para os vencedores; Perisic e Mandzukic para a desafiante.

Confira os resultados de todas as finais da Copa do Mundo desde 1930

1930 - Uruguai 4x2 Argentina

1934 - Itália 2x1Tchecoslováquia

1938 - Itália 4x2 Hungria

1950 - Uruguai 2x1 Brasil

1954 - Alemanha Ocidental 3x2 Hungria

1958 - Brasil 5x2 Suécia

1962 - Brasil 3x1 Tchecoslováquia

1966 - Inglaterra 4x2 Alemanha Ocidental

1970 - Brasil 4x1 Itália

1974 - Alemanha Ocidental 2x1 Países Baixos

1978 - Argentina 3x1Países Baixos

1982 - Itália 3x1 Alemanha Ocidental

1986 - Argentina 3x2 Alemanha Ocidental

1990 - Alemanha Ocidental 1x0 Argentina

1994 - Brasil 0x0* Itália (decisão nos pênaltis: 3x2)

1998 - França 3x0 Brasil

2002 - Brasil 2x0 Alemanha

2006 - Itália 1x1* França (decisão nos pênaltis: 5x3)

2010 - Espanha 1x0 Países Baixos

2014 - Alemanha 1x0 Argentina

2018 - França 4x2 Croácia

Quais países são os maiores campeões da Copa do Mundo

Não é difícil saber que nossa seleção tem cinco títulos – a única pentacampeã da história. Só que, deste seleto grupo de oito países campeões, há duas seleções que já se aproximaram em vitórias: Alemanha e Itália, ambas tetracampeãs.

No retrospecto, a França ganhou a última edição da competição, em 2018, quando venceu a Croácia na Copa do Mundo da Rússia. Já a Alemanha teve a vitória mais recente em 2014, enquanto a Itália, que levou a melhor pela última vez em 2006, não disputa a Copa do Mundo há oito anos.

Quais são os favoritas para vencer a Copa do Mundo do Catar

A campanha invicta nas Eliminatórias coloca o Brasil como um dos favoritos ao título do Catar: o time de Tite somou 40 gols na competição, consolidando um ataque forte para a Copa. Mas também há outras seleções apontadas, como Alemanha, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Portugal.

Onde será a Copa do Mundo FIFA de 2026?

Ainda nem começou a Copa do Mundo no Catar, mas há quem já pense na próxima edição em 2026. E a principal novidade é que três países receberão a competição: Canadá, Estados Unidos e México – com direito a 16 cidades-sede. Também será a primeira vez que o Mundial reunirá 48 participantes, ou seja, 12 seleções mais que as 32 convocadas nas edições anteriores da disputa.

Enquanto os Estados Unidos terão onze cidades-sede, o México receberá a Copa do Mundo em três localidades e o Canadá em apenas duas. Também não foram definidos os estádios que receberão as diferentes etapas da competição, mas é esperado que Los Angeles seja palco para a final em 2026 – por ora, a organização guarda segredo em relação e diz que revelará “na hora certa”.

