Onde fica o Catar? Saiba detalhes do país que é sede da Copa do Mundo de 2022

Você já deve saber que o Catar – ou Qatar, como é chamado em inglês – será sede da próxima Copa do Mundo. Mas você sabe onde fica esse país? Para começar esse território é considerado emirado, já que é governado por um emir (título de nobreza equivalente a príncipe), e está localizado na Ásia Continental, na região considerada Península Arábica e também Oriente Médio.

Qual é o tamanho do Catar?

Com apenas 11.610 km² de extensão, o Catar tem praticamente metade do estado de Sergipe, com 21.910 km² e considerado o menor estado brasileiro. Isso significa que, para atravessar o país entre as cidades de as-Salwa (mais ao sul) e al-Mafjar (mais ao norte), bastam 211 quilômetros de estrada e 2h30 de carro. Já a maior distância entre estádios é de apenas 50 quilômetros.

Considerado uma península, o país tem fronteira com a Arábia Saudita, enquanto os demais limites são de mar: a leste e norte está o Golfo Pérsico; a oeste está o Golfo do Bahrein.

Qual é a população, idioma e religião do Catar?

Com cerca de 2,7 milhões de habitantes, o Catar tem Doha como capital e segue o islamismo como religião predominante. Por sua vez, o árabe é língua oficial no país; o inglês aparece como segundo idioma mais falado – em parte, porque quase 75% dos moradores são estrangeiros, principalmente da Índia. Vale dizer que, em 2013, o emirado tinha somente 280 mil habitantes.

Como é o governo no Catar?

Tido como monarquia constitucional e absolutista, o Catar mantém o controle da dinastia al-Thani desde 1825, quando o país ainda estava sob domínio do Império Otomano. Em 1916 se tornou um protetorado do Império Britânico e conquistou a independência em 1971. Em 2003, a Constituição foi aprovada, mas partidos políticos são proibidos e não há legislatura independente. Já as eleições parlamentarem, prometidas para 2005, foram adiadas por prazo indeterminado.

Catar é um país rico?

Com boa parte da economia baseada na exploração de petróleo, o país é considerado um dos mais ricos do mundo – sendo 50% do Produto Interno Bruto (PIB) dependente do setor de gás e energia. De acordo com relatórios do Observatório da Complexidade Econômica (OEC, na sigla em inglês), o Catar teve balança comercial positiva de 20,4 bilhões de dólares em 2020, principalmente devido à exportação de petróleo e derivados para China, Coreia do Sul, Índia e Japão.

