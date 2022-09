Convocação da Seleção para Copa: saiba quando Tite irá divulgar os 26 jogadores

Com 87 jogadores convocados no ciclo da Copa do Mundo do Catar, o técnico Tite terá que quebrar a cabeça para definir os 26 atletas que irão representar a Seleção Brasileira no Mundial deste ano. E pelo planejamento da Confederação Brasileira de Futebol, ele não terá muito tempo.

Durante a convocação para os últimos amistosos antes da Copa, Tite adiantou algumas datas. Na entrevista coletiva, o treinador disse que antes da lista final, ele irá divulgar os 55 nomes da pré-lista para Copa que precisa ser entregue para a Fifa no dia 21 de outubro. A decisão do técnico ainda será analisada pelo departamento de seleções.

Como os 26 jogadores que irão para o Catar estarão na pré-lista, a medida, segundo o técnico, serve para evitar vazamentos na imprensa, como ocorreu em 2018.

Quando Tite irá divulgar a Seleção

Segundo planejamento da CBF, a convocação final da Seleção Brasileira será divulgada no dia 7 de novembro.

Com os nomes revelados, os jogadores serão liberados pelos clubes a partir de 13 de novembro e a apresentação acontece no dia 14 de novembro. A seleção ficará no centro de treinamento da Juventus, da Itália. No dia 19, a delegação viaja para Doha.

Calendário da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

21 de outubro - Lista de até 55 jogadores para a Fifa

07 de novembro - Previsão da lista final de 26 jogadores

11 de novembro - Apresentação da Seleção na Itália

19 de novembro - viagem para Doha, no Catar

20 a 23 de novembro - Treinos em Doha

24 de novembro - Estreia do Brasil contra a Servia

27 de novembro - 2ª rodada contra Suíca

30 de novembro - 3ª rodada contra Camarões

Qual o grupo do Brasil na Copa do Mundo do Catar?

Grupo G

BRASIL

SÉRVIA

SUÍÇA

CAMARÕES

