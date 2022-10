Onde será a Copa do Mundo de 2026? Veja países e cidades-sede do Mundial

Ainda nem começou a Copa do Mundo no Catar, mas há quem já pense na próxima edição em 2026. E a principal novidade é que três países receberão a competição: Canadá, Estados Unidos e México – com direito a 16 cidades-sede. Também será a primeira vez que o Mundial reunirá 48 participantes, ou seja, 12 seleções mais que as 32 convocadas nas edições anteriores da disputa.

Enquanto a maior distância dos estádios no Catar será de 70 km, que daria até para comparar aos 45 km que separam o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Autódromo de Interlagos, os próximos jogos terão trajetos de até 4.000 km em linha reta, como no caso de Cidade do México e Vancouver. Para reduzir os deslocamentos, haverá divisões por regiões (leste, oeste e central).

Enquanto os Estados Unidos terão onze cidades-sede, o México receberá a Copa do Mundo em três localidades e o Canadá em apenas duas. Também não foram definidos os estádios que receberão as diferentes etapas da competição, mas é esperado que Los Angeles seja palco para a final em 2026 – por ora, a organização guarda segredo em relação e diz que revelará “na hora certa”.

Confira quais cidades receberão a Copa do Mundo FIFA 2026

Atlanta (EUA)

Boston (EUA)

Cidade do México (México)

Dallas (EUA)

Filadélfia (EUA)

Guadalajara (México)

Houston (EUA)

Kansas (EUA)

Los Angeles (EUA)

Miami (EUA)

Monterrey (México)

Nova York / Nova Jersey (EUA)

São Francisco (EUA)

Seattle (EUA)

Toronto (Canadá)

Vancouver (Canadá)

Confira a divisão de vagas para Copa do Mundo FIFA 2026

AFC (Ásia): 8 times e mais um na repescagem

CAF (África): 9 times e mais um na repescagem

Concacaf (Américas Central e do Norte): 6 times e mais um na repescagem

Conmebol (América do Sul): 6 times e mais um na repescagem

OFC (Oceania): 1 time

UEFA (Europa): 16 times

