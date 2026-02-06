Qual foi o resultado do jogo do Corinthians ontem?

O Corinthians venceu o Capivariano por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, com gols de Dieguinho, Gui Negão e Kayke.

Escalado com uma formação majoritariamente reserva, o time contou com destaque dos jogadores formados na base para garantir uma vitória tranquila em Itaquera.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 11 pontos e assumiu a quarta colocação do Estadual, dois pontos atrás do líder Novorizontino. O Capivariano permaneceu com sete pontos, na 12ª posição, e segue pressionado na luta contra o rebaixamento, restando duas rodadas para o fim da fase de grupos.

Garotos da base decidem no segundo tempo

Após um primeiro tempo de domínio territorial, mas sem gols, o Corinthians voltou mais agressivo do intervalo e abriu o placar logo no início da etapa final. Dieguinho aproveitou jogada de Matheus Bidu, apareceu livre na área e marcou seu primeiro gol como profissional.

Pouco depois, o próprio Dieguinho avançou pela direita e cruzou para Gui Negão, que finalizou de cabeça e ampliou o placar. Já nos minutos finais, Kayke marcou um golaço de fora da área após tabela com Memphis Depay, fechando o placar em 3 a 0.

O Capivariano até tentou reagir, mas não levou perigo ao gol defendido por Felipe Longo.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Palmeiras, no domingo, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado será decisivo para a definição dos mandos de campo no mata-mata.

O Capivariano joga no mesmo dia, às 18h30, quando recebe o Mirassol, em Capivari.

O confronto contou com 28.885 torcedores, para uma renda de R$ 1.641.966,00.