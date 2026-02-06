Veja quem marcou os gols do Corinthians na vitória sobre o Capivariano

O Corinthians venceu o Capivariano por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista,

A vitória foi construída no segundo tempo e teve como protagonistas jogadores formados nas categorias de base do clube, escalados em uma equipe mista pelo técnico corintiano.

Quem marcou os gols do Corinthians

O primeiro gol do Corinthians foi marcado por Dieguinho, que aproveitou jogada pela esquerda e finalizou colocado dentro da área. O gol foi o primeiro do jogador como profissional pelo clube.

Na sequência, Gui Negão ampliou o placar após cruzamento de Dieguinho, finalizando como centroavante e confirmando o bom momento da base corintiana na partida.

Já nos minutos finais, Kayke fechou o placar com um chute de fora da área após tabela com Memphis Depay, garantindo a vitória por 3 a 0 em Itaquera.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 11 pontos no Campeonato Paulista e assumiu a quarta colocação, enquanto o Capivariano permaneceu com sete pontos, na 12ª posição.