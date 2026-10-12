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Ator RJ Mitte, de 'Breaking Bad', morre aos 34 anos

Intérprete de Walter White Jr. se destacou pelo pioneirismo na inclusão e pela militância pelos direitos de pessoas com deficiência em Hollywood

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Redação Exame

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18h06.

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O ator norte-americano RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série aclamada pela crítica Breaking Bad, morreu aos 34 anos nesta segunda-feira, 12. A informação foi confirmada por seus representantes à revista estadunidense Variety e à imprensa dos Estados Unidos.

"É com profunda tristeza que compartilhamos o trágico falecimento do amado ator, filantropo e apaixonado defensor dos direitos das pessoas com deficiência RJ Mitte", afirmou a equipe do artista em nota oficial.

"A partir de sua própria experiência vivendo com paralisia cerebral, Mitte trouxe autenticidade ao papel e construiu uma plataforma focada na conscientização sobre deficiências e inclusão."

Diagnóstico e atuação em Hollywood

Nascido em Jackson, no estado do Mississippi, Mitte sofreu danos cerebrais durante o parto e foi diagnosticado com paralisia cerebral aos 3 anos.

Assim como seu personagem mais famoso na produção da AMC, ele utilizava a visibilidade de seu trabalho para conscientizar o público sobre a condição médica e quebrar estigmas na indústria do entretenimento.

Ao longo da carreira, Mitte atuou como embaixador das organizações United Cerebral Palsy e Shriners Children’s, além de presidir a Mitte Foundation, entidade filantrópica dedicada ao apoio de projetos de acessibilidade e representatividade.

Além das cinco temporadas de Breaking Bad, o ator participou da série Switched at Birth e de produções como O Resgate (2017), The Oak Room (2020) e Os Guardiões da Justiça (2022). O artista estava noivo da companheira de longa data, Kennedy Suarez, com quem mantinha relacionamento desde 2018.

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