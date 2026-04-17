Qual foi o jogo em que Oscar Schmidt mais pontuou

Oscar Schmidt, que morreu nesta sexta-feira aos 68 anos, construiu uma carreira com atuações históricas, mas uma partida em especial ficou marcada nos livros de basquete. Aconteceu nas Olimpíadas de Seul, em 1988.

Na ocasião, o atleta brasileiro marcou 55 pontos na vitória da seleção sobre a Espanha.

A atuação aconteceu no dia 30 de setembro de 1988 e permanece até hoje como a maior pontuação individual em um único jogo da história do basquete olímpico masculino. Naquela edição dos Jogos, Oscar já era o principal nome da seleção brasileira.