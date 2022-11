Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

Após vitória de 2 a 0 contra a Sérvia na primeira rodada, o Brasil assume a liderança do grupo G da Copa do Mundo.

Além da liderança, a seleção mantém a escrita de não perder em estreia há 88 anos. Agora são 17 vitórias e três empates. Foram 49 gols marcados e apenas 20 sofridos em 20 partidas.

Qual o dia do próximo jogo do Brasil na Copa?

A próxima partida do Brasil no Mundial do Catar será contra a Suíça na segunda-feira, 28, às 13h. Caso vença a partida, a seleção pode assegurar a vaga nas oitavas de final.

Como foi a vitória do Brasil contra a Sérvia?

A Seleção encarou um adversário com uma linha de cinco defensores e quase todos os jogadores atrás da linha da bola. A ansiedade da estreia fez o Brasil errar muitos passes na primeira etapa. Mesmo assim, o Brasil teve ótimas chances para abrir o placar. Raphinha concluiu fraco dentro da pequena área. na defesa a seleção não foi ameaçada.

O segundo tempo começou com o Brasil mais agressivo. Com apenas um minuto da segunda etapa, Raphinha saiu na cara do goleiro, mas chutou pro cima do goleiro Vanja. Com movimentação a equipe brasileira começou achar mais espaços. Aos 15 minutos, Alex Sandro recebeu livre na entrada da área e chutou na trave. Era o sinal que o gol estava próximo e ele saiu.

Aos 17 minutos, Neymar invadiu a área pelo meio, abriu para esquerda, a bola sobrou para o Vinicius Júnior que finalizou de chapa com o pé direito, o goleiro sérvio espalmou para frente e Richarlison abriu o placar no rebote.

A Sérvia tentou ameaçar o Brasil, mas quem marcou o segundo gol foi a Seleção. Vini faz jogada pela esquerda e cruza de três para a área. Richarlison domina de esquerda levantando a bola e gira bonito de voleio para ampliar o placar.

Após os gols, Tite mexeu no time. Neymar saiu machucado e chorou no banco de reservas. O Brasil seguiu no ataque, mas a partida terminou 2 a 0.

