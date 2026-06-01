Quanto João Fonseca ganhou em Roland Garros? Vitória de domingo vai custar caro para Novak Djokovic

A campanha de João Fonseca em Roland Garros já assegurou uma premiação de 470 mil euros, valor superior a R$ 2,77 milhões na cotação atual.

O montante foi garantido após a vitória sobre o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, neste domingo, resultado que colocou o brasileiro nas quartas de final do Grand Slam disputado em Paris.

O próximo desafio será contra o tcheco Jakub Mensik. Caso avance à semifinal, Fonseca acrescentará mais 280 mil euros à sua premiação, o equivalente a cerca de R$ 1,65 milhão. A partida está prevista para terça-feira.

Somando apenas os ganhos obtidos em torneios profissionais, o tenista carioca já ultrapassa a marca de US$ 3,33 milhões em premiações ao longo da carreira. Convertido pela cotação atual, o valor supera R$ 16,7 milhões.

O desempenho na capital francesa também deve refletir no ranking da ATP. Atualmente na 30ª posição, Fonseca tem projeção de subir pelo menos quatro lugares após a atualização da lista mundial ao fim do torneio. A posição final dependerá dos resultados dos demais competidores ainda em disputa.

Alterações previstas entre os líderes do ranking

A eliminação de Casper Ruud para João Fonseca também impacta a disputa pelas primeiras colocações do circuito. Já Novak Djokovic deverá perder posições na próxima atualização do ranking, com previsão de queda do quarto para o sétimo lugar.

Com isso, o sérvio tende a ser ultrapassado pelo canadense Felix Auger-Aliassime e pelo australiano Alex de Minaur.

Entre os dez primeiros colocados do ranking, apenas dois seguem vivos na chave masculina de Roland Garros: Auger-Aliassime e o alemão Alexander Zverev, atual número três do mundo.

Zverev confirmou vaga nas quartas de final neste domingo ao superar o holandês Jesper de Jong por 3 sets a 0. As parciais da vitória foram 7/6 (7-3), 6/4 e 6/1.