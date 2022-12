Qual é o protocolo do Santos quando o Pelé vira notícia?

Toda vez que o rei Pelé é notícia na mídia, como tem sido nas últimas semanas, o Santos Futebol Clube começa a preparar um protocolo. De acordo com as informações do UOL Esporte, isso acontece porque o clube demora a receber as informações e acaba sabendo das novidades no mesmo tempo que a imprensa.

Se algo acontece ao Pelé, o Santos entra em contato direto com Joe Fraga, responsável pela imagem do rei. Caso ele não responda de imediato, também são acionados Pepe, Edu, Manoel Maria — um dos melhores amigos do craque —, Abel, Clodoaldo, Lima e Mengálvio.

Além desses, também são acionados alguns dos filhos de Pelé, em especial Kelly, Joshua e Edinho.

Pouco tempo atrás, segundo a reportagem do UOL, o clube assinou um contrato com o próprio Pelé para torná-lo "assessor especial da presidência". Andres Rueda, atual presidente do clube, conversa com o rei quando é possível, mas ultimamente tem falado mais com a esposa do ex-jogador, Márcia Aoki.

Estado de saúde instável

No dia 29 de novembro, data em que foi internado, o rei apresentava inchaço por todo o corpo. Na época, os médicos que cuidavam de Pelé confirmaram o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado), além de uma “insuficiência cardíaca descompensada”.

Também foi relatado que o tratamento com quimioterapia que o jogador vinha realizando ao longo dos últimos meses não estava apresentando mais respostas.

Luta contra o câncer

Pelé luta contra um câncer generalizado, que atingiu intestino (cólon) e se espalhou para o fígado e início do pulmão. Em janeiro de 2022, após uma bateria de exames para checar o avanço da doença, os médicos constataram uma metástase — fase da doença na qual as células cancerígenas se espalham a partir do tumor primordial para outras regiões do corpo.

LEIA TAMBÉM:

Pelé piora e passará o Natal internado; veja qual o estado de saúde do rei

Com câncer, Pelé é internado novamente e estado de saúde preocupa médicos