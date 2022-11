Com câncer, Pelé é internado novamente e estado de saúde preocupa médicos

Em tratamento de um tumor de cólon, Pelé foi novamente internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta terça-feira (29). Segundo informações da ESPN, o atleta foi internado após apresentar inchaço por todo o corpo.

Também segundo a reportagem, os médicos que cuidam de Pelé confirmaram o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado), além de uma “insuficiência cardíaca descompensada”. Também foi relatado que o tratamento com quimioterapia que o jogador vem realizando ao longo dos últimos meses não está apresentando mais respostas.

Pelé está sendo submetido a uma bateria de exames ao longo desta quarta-feira para uma avaliação mais aprofundada de seu quadro.

Sequência de internações

O tumor no cólon de Pelé, tricampeão mundial com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970, foi detectado em setembro de 2021 durante exames de rotina. Na ocasião, ele ficou quase um mês internado, ficando parte do período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desde então, tratava o câncer com sessões de quimioterapia.