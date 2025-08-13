Flamengo x Internacional: onde assistir, horário e escalações da Libertadores

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 13 de agosto, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo, ESPN e Disney+.

Após este confronto, Rubro-Negro e Colorado se enfrentam novamente no dia 20 de agosto, no mesmo horário, em Porto Alegre, no Beira-Rio. Entre os jogos da Libertadores, as equipes entram em campo no domingo pelo Brasileirão, também em solo gaúcho.

O Flamengo, eliminado da Copa do Brasil, foca as suas atenções na Libertadores, assim como no Brasileirão, em que lidera isoladamente. Na última edição da competição internacional, o time carioca caiu nas quartas de final para o Peñarol.

Em campo, o técnico Filipe Luís terá um desfalque importante. Arrascaeta, por suspensão, não joga a primeira partida. Assim, a expectativa é pelo substituto do camisa 10, que pode ser Saúl, Plata, Luiz Araújo ou até mesmo Carrascal, que ainda não estreou.

Por outro lado, o treinador terá o retorno de Jorginho, que não enfrentou o Mirassol no final de semana (Brasileirão). Para o primeiro confronto das oitavas de final, o Internacional, que também foi eliminado na Copa do Brasil na semana anterior, terá duas mudanças. Aguirre e Vitão serão titulares, enquanto Alan Benítez e Clayton Sampaio ficam no banco. De resto, a equipe deverá ser a mesma que iniciou o confronto contra o RB Bragantino pela última partida pelo Brasileirão.

Prováveis escalações:

Flamengo:

(Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo (Saúl); Plata, Pedro e Samuel Lino.

Internacional:

(Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Internacional?

Como assistir online o jogo do Flamengo x Internacional?

Você pode assistir à partida online pela ESPN (YouTube) ou Disney+.