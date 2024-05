Premiação da Copa do Brasil 2024: veja quanto cada clube já ganhou

Além de ser uma competição que permite confrontos entre times dos mais variados escalões do futebol nacional, a Copa do Brasil é cobiçada pelos clubes em razão das altas cifras pagas à medida que as equipes vão avançando na competição, que começou com 92 agremiações em seu início. Agora, o torneio está nas oitavas de final.

Nesta fase, o prêmio pago aos times é de R$ 3,465 milhões. Quem ficar com a taça vai sair com o cofre reforçado, pois vai faturar R$ 73,5 milhões (apenas pela vitória na decisão). Na Libertadores, para se ter uma ideia, o prêmio para o campeão na edição deste ano é de US$ 23 milhões (cerca de R$ 118 milhões).

O prêmio da Copa do Brasil em 2024 foi ajustado considerada a inflação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), aplicado sobre as quantias distribuídas no torneio

O reajuste feito pela CBF foi de 5%, se comparados aos valores das cotas do ano passado. Algo acima do que o IPCA registrou em 2023 - 4.62%.

O São Paulo, campeão em 2023, faturou mais de R$ 88 milhões com o título do ano passado - contando todas as fases até chegar a final.

Veja os valores das cotas da Copa do Brasil para 2024