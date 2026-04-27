Bia Haddad vence tenista espanhola e faz boa estreia no WTA 125 de La Bisbal

Beatriz Haddad Maia segue focada em chegar em boa forma a Roland Garros e deixou para trás a derrota na estreia do Madrid Open, quando perdeu por duplo 6/1. Nesta segunda-feira, iniciou sua campanha no WTA 125 de La Bisbal com vitória consistente sobre a espanhola Andrea Lázaro, por 6/3 e 7/6 (7/5).

O resultado marca apenas o segundo triunfo de Bia em chaves principais em 2026 — somando também uma vitória em qualificatório. Antes disso, ela havia vencido na estreia em Oeiras, outro evento de nível WTA 125, contra a portuguesa Francisca Jorge. Ainda assim, o retrospecto da temporada inclui eliminações em dez estreias.

Como foi a partida?

Desta vez, o desempenho foi diferente dos jogos recentes — incluindo a derrota por duplo 6 a 1 em Madri — nos quais a brasileira enfrentou dificuldades no saque e na devolução. Contra Lázaro, começou dominante e abriu 4 a 0 rapidamente, com duas quebras de serviço.

A diferença de ranking também pesou. Lázaro, de 31 anos, ocupa a 146ª posição do ranking mundial e não acumula resultados relevantes na carreira. Em quadra, teve dificuldade para conter o jogo agressivo da brasileira.

Mesmo assim, os momentos de instabilidade — recorrentes na temporada — voltaram a aparecer. Após a boa largada, Bia permitiu a reação da adversária, que encaixou três games seguidos e conseguiu uma quebra sem perder pontos.

Sob pressão, a brasileira reagiu no oitavo game do primeiro set. Após sair de 0 a 30, confirmou o saque e interrompeu a sequência da rival. Na sequência, conseguiu nova quebra e fechou a parcial em 6 a 3.

No segundo set, Bia Haddad voltou a abrir vantagem cedo, fazendo 2 a 0, mas cedeu a quebra na sequência. Ainda assim, retomou o controle ao pressionar o serviço da espanhola e chegou a 4 a 1, encaminhando a vitória.

Lázaro reagiu novamente, aproveitando o segundo break point no sétimo game para empatar o número de quebras. Com três games consecutivos, igualou o placar em 4 a 4, prolongando a disputa.

O cenário ficou mais instável quando a espanhola virou ao quebrar o saque da brasileira sem perder pontos. Bia, porém, evitou o desfecho negativo imediato, devolvendo a quebra e igualando em 5 a 5 em um set marcado por oscilações.

Bia Haddad ainda teve um match point em 6 a 5, mas não converteu, levando a decisão para o tie-break. No desempate, após sair atrás, engatou quatro pontos seguidos. Lázaro reagiu e empatou em 5 a 5, mas Bia conseguiu a quebra decisiva e fechou o jogo em 7 a 5, após 2h03 de partida.