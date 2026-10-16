Metas de uso de IA chegam às equipes: o que muda quando o chefe monitora seu painel

Painéis internos que mostram quanto cada funcionário usa inteligência artificial passaram a fazer parte da rotina de grandes empresas. Na KPMG, a divisão de consultoria nos Estados Unidos adotou um sistema com meta de uso de 75% para boa parte dos cerca de 10 mil profissionais, que também podem comparar seus números com os dos colegas, segundo o portal HRKatha.

A iniciativa veio depois de cortes de pessoal na área e já recebeu críticas internas: parte da equipe questiona se a frequência de uso reflete trabalho relevante. Na Meta, a avaliação de desempenho também chegou a considerar o uso de IA, até uma mudança recente.

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O que acontece quando o uso vira indicador

Em setembro, a Meta avisou aos funcionários que as avaliações deixariam de levar em conta o uso de IA, segundo a WIRED. A nova orientação diz que os resultados podem ser apoiados por IA ou por outros meios. O episódio ficou associado ao tokenmaxxing, termo para a prática de usar mais IA do que o necessário para melhorar o próprio indicador.

Uma pesquisa da Visier, empresa de análise de dados de pessoas, ouviu 1.000 trabalhadores em tempo integral nos Estados Unidos. Entre eles, 48% admitiram exagerar o próprio uso ou conhecimento de IA diante de colegas ou chefes, comportamento que o relatório chama de “IA performática” (performative AI). Outros 45% disseram sentir pressão para usar a tecnologia sem confiança de que sabem fazê-lo bem.

Treinamento e transparência dos líderes foram os pedidos mais frequentes dos entrevistados.

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Como aprender a usar inteligência artificial além de cumprir meta

Os dados levam a uma pergunta prática: como transformar uma exigência de uso em capacidade real? A própria Visier recomenda que as empresas priorizem treinamento e transparência antes de esperar ganhos de produtividade.

Na prática, o aprendizado passa por entender o que as ferramentas fazem, onde costumam errar e como revisar o resultado. O Pré-MBA em IA da Saint Paul, em parceria com a EXAME, é uma possibilidade para quem deseja começar a aprender sobre o tema.

Resultado em vez de acesso

Segundo Andrea Derler, pesquisadora da Visier, a adoção não pode ser medida apenas pelo número de pessoas que usam uma ferramenta ou pela frequência de uso. Sem outros critérios, o painel pode registrar apenas o cumprimento da regra.

O debate segue aberto. Empresas veem nos painéis um meio de acompanhar a adoção, enquanto trabalhadores apontam que contar acessos não mostra o que foi entregue. A dúvida que permanece é quais indicadores passarão a avaliar o trabalho feito com apoio da tecnologia.

Com a IA cada vez mais presente na avaliação de profissionais, o Pré-MBA em IA da Saint Paul, em parceria com a EXAME, é uma forma de começar a se preparar. Veja a oferta de R$ 37.

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