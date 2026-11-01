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Copa do Brasil: sem Gómez, Vasco confirma Adson contra o Palmeiras para o confronto deste domingo

Equipe carioca visita o Palmeiras neste domingo, às 16h, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Palmeiras x Vasco: Andrés Gómez está fora por lesão no pé esquerdo; Paulo Henrique, Saldivia e Lucas Piton começam na defesa (Reprodução/Instagram)

Palmeiras x Vasco: Andrés Gómez está fora por lesão no pé esquerdo; Paulo Henrique, Saldivia e Lucas Piton começam na defesa (Reprodução/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

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Publicado em 1 de novembro de 2026 às 15h58.

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O Vasco definiu a equipe que enfrenta o Palmeiras neste domingo, 1º, às 16h, no Nubank Parque, em São Paulo, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Adson começa no ataque, ao lado de Colidio e Bruno Duarte.

A mudança ocorre com a ausência de Andrés Gómez, que sofreu uma lesão no pé esquerdo na partida contra o Corinthians. O colombiano é o desfalque da equipe comandada por Pedro Emanuel para o confronto.

Adson ganha oportunidade no ataque

Escolhido para o trio ofensivo, Adson terá a companhia de Colidio e Bruno Duarte na missão de buscar um resultado fora de casa. A formação foi confirmada para a abertura da disputa por uma vaga na decisão.

A ausência de Gómez obriga Pedro Emanuel a ajustar o setor em um momento decisivo da temporada. O treinador também precisou administrar o desgaste de jogadores durante a preparação para a semifinal.

Defesa tem mudanças para a semifinal

Na defesa, Paulo Henrique, Saldivia e Lucas Piton começam jogando. O trio ocupa as vagas de Puma Rodríguez, Gabriel Pereira e Cuiabano em relação à formação utilizada contra o Flamengo. Robert Renan completa a linha defensiva, à frente de Léo Jardim.

O meio-campo será formado por Sosa, Thiago Mendes e Lescano. Com essa composição, Pedro Emanuel mantém os três jogadores responsáveis pelo setor na escalação confirmada.

Qual é a escalação do Vasco?

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte. O técnico é Pedro Emanuel.

Vaga na final será decidida em São Januário

O confronto de volta está marcado para o próximo domingo, 8 de novembro, em São Januário. Quem avançar enfrenta o vencedor da semifinal entre Grêmio e Atlético-MG. A decisão será disputada em jogo único, em 6 de dezembro, em Brasília.

Onde assistir a Palmeiras x Vasco?

A partida deste domingo terá transmissão de Globo, sportv, Premiere, ge tv e Prime Video, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do BrasilVascoPalmeiras

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