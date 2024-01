Playoffs da NFL: onde assistir, confrontos e horários do Wild Card

Neste sábado, 13, inicia a os Playoffs da NFL, uma das principais ligas do esporte americano. Nesta fase as equipes disputarão três rodadas de fase única até o SuperBowl.

Conhecido como Wild Card, primeira rodada dos Playoffs, terão grandes duelos como Cowboys e Packers, no próximo domingo, além da equipe de Kansas City, uma das favoritas ao Super Bowl.

Como funcionam os playoffs da NFL?

A competição inicia com quatro divisões (norte, sul, leste e oeste), em cada conferência: AFC e NFC. Os campeões de cada divisão e outros três melhores classificados vão para os Playoffs, totalizando 14 times.

Na primeira rodada, denominada de Wild Card, os campeões de melhor campanha não jogam e os outros classificados se enfrentam em jogo único, para definir quem avança.

Os classificados do Wild Card e os campeões das campanhas, se enfrentam na Rodada Divisional, composta por oito times. Esta fase possui quatro duelos e os vencedores disputam a final.

Veja os confrontos dos Playoffs da NFL

13/01 - 18h30 - Houston Texans x Cleveland Browns

13/01 - 22h00 - Kansas City Chiefs x Miami Dolphins

14/01 - 15h00 - Buffalo Bills x Pittsburgh Steelers

14/01 - 18h30 - Dallas Cowboys x Green Bay Packers

14/01 - 22h00 - Detroit Lions x Los Angeles Rams

15/01 - 22h00 Tampa Bay Buccaneers x Philadelphia Eagles

Que dia será o Super Bowl?

O SuperBowl será no dia 14 de fevereiro no no Allegiant Stadium, o estádio do Las Vegas Raiders, localizado em Paradise, Nevada. Este ano, o cantor Usher fará a famosa apresentação artística do intervalo

Onde assistir aos Playoffs da NFL?

Você pode assistir as finais da NFL pela ESPN na TV por assinatura e pelas plataformas Star+ e DAZN, que também são detentores dos direitos de transmissão.

Outra opção é a NFL League Pass, plataforma exclusiva da liga de futebol americana. O valor para assinar o Game Pass no Brasil e assistir a todos os jogos dos playoffs da NFL e o Super Bowl LVIII é de R$ 95,00